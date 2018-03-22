Yıldırım: Afrin Harekatının kaderini değiştirdiler

Başbakan Binali Yıldırım, Endüstriyel Yetkinlik Projesinde yerli savunma sanayinin önemine değindi ve Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı örnek gösterdi.

Başbakan Yıldırım Zeytin Dalı Harekatı'nın kaderini silahlı ve silahsız İHA'ların değiştirdiğini söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Dünyada hiçbir ülke her şeyi kendim yapacağım hevesinde değil. O kapalı ekonomilerde mümkün. Devlet eliyle kalkınma modelinde her şeyi yapmaya çalışıyorduk. İhtiyaç olan civatayı bile kendimiz yapıyorduk. Bu alışkanlıklar artık bitti.

Savunma sanayiinde dünya ölçeğinde şirketlerimiz var. Geçmişten gelen bir alt yapımız var. Kamu tersanelerinde gemi yapılıyordu, bir dönem çalıştım. Oradaki yapılan sözleşmelerin ne zaman bakımından ne fiyat bakımından tutturulduğuna şahit olmadım.

AFRİN HAREKATININ KADERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

100 büyük şirket içinde Türkiye'nin 3 Savunma Sanayii şirketi öne çıkıyor. Şirketler önemli ama burada bir ekosisteme ihtiyaç var. Sadece kamu şirketleriyle olmaz. Savunma Sanayiinde 60 milyar dolarlık bir iş hacmi var. 600 projemiz var. En fazla 10 yıl içinde bu projeler gerçekleştirilecek. Bunların zaten 12-13 milyarlık kısmı sözleşmeye bağlanmış durumda. Diğerleri de peyderpey devreye giriyor.

Bunu yapamazsak savunma sanayisinde bağımsız hale geldik diyemeyiz. Attığımız önemli adımlar var, gerçekleşenler var. Afrin Harekatı'nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA'lar, silahsız İHA'lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı. Elinde imkan ve kabiliyetlerinin olduğunu bilirse hasımlık yapmaya kimse cesaret edemez.

Türkiye'nin caydırıcı kabiliyeti mutlaka geliştirilmelidir. O zaman bölgesel krizlerin üstesinden daha kolay geliriz.

Afrin'i teröristlerden temizledik. Şimdi de hayatı normale döndürecek alt yapıyı hazırlıyoruz. Dostlarımız bizi düşünüyorsa gölge etmesinler.Terör örgütünün arkasına geçip onların arkasından namlularını bize çevirmesinler, onlara silah vermesinler, terör örgütleriyle iş tutmasınlar, stratejik ortak olduklarını, dost olduklarını Türkiye'ye göstersinler.