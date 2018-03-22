Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.