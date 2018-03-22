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Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi
Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi
TÜRKİYE
Tarih:
22.03.2018 11:35
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Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.
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