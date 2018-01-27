Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok

Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
TÜRKİYE 0
böcüzade

Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Mühendislik Fakültesi Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Demircan, nano ve kompozit malzemeyi birleştirerek özel yöntemle ürettiği “termoplastik kompozit”in dünyanın en sağlam malzemelerinden biri olduğunu ve dünyada bir örneğinin bulunmadığını söyledi.

 

Japonya ve Türkiye'de edindiği deneyimlerle metale göre yüzde 50 daha dayanıklı ve 5'te bir oranda daha hafif bir malzeme üreten Doç. Dr. Özgür Demircan, "Termoplastik Kompozit Malzeme Projesi" ile Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi'nde birincilik ödülü de kazandı. Otomobil, uçak, uzay ve birçok alanda kullanılabilir olan malzeme, diğer metal malzemelere göre daha hafif ve daha dayanıklı olma özelliğini taşıyor. Otomobil, tren ve uçak gibi araçlarda kaporta ve çeşitli aksamlarda kullanılabilir olan malzeme, hafif olması dolayısıyla araçların yakıttan tasarruf etmesini sağlıyor.

 

NANO MALZEME İLE KOMPOZİT MALZEMEYİ BİRLEŞTİRDİK, DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

 

Ürettiği malzeme hakkında bilgi veren Doç. Dr. Özgür Demircan, şunları söyledi:

"Japonya'da doktora çalışmalarımla ve Türkiye'deki bazı üniversitelerde edindiğim bilgilerle birlikte üniversitemizin desteğiyle akademik alt yapımızı geliştirdik. OMÜ Karadeniz İleri Teknolojiler OMÜ-Malzeme ve Yapı Araştırma Merkezinde (MAYMER) kompozit malzemeler laboratuvarımızı kurduk. Çevre kirliliğini azaltmak ve daha verimli malzemeler yapmak için araçlarda ağırlık azaltacak ve daha dayanıklı malzeme üretmeyle ilgili çalışmalar yaptık. Bunu sağlamak için metal malzemelerin yerine daha dayanıklı, daha hafif olan plastik ve kompozit malzemeler yaptık. Nano malzeme ile kompozit malzemeyi birleştirerek farklı bir malzeme ürettik. Bu malzeme ile Bursa'da düzenlenen Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi'ne bir poster sunumu ile katıldık. Projemiz Taşıt Teknik Tekstilleri Kompozitler alanında birinci oldu. Kompozit malzemeler 30-40 yıldan beri kullanılıyor. Ama bizim farklı olarak yaptığımız şey nano malzeme ile kompozit malzemeyi birleştirmek oldu. Biz ürettiğimiz malzemenin içerisine nano malzeme kattık. Bizim ürettiğimiz şekilde bir malzemenin dünyada örneği yok. Benzerleri yapılmış olabilir ama bizim sunduğumuz şekilde yok. Bizim yaptığımız şey temel araştırmalara kaynak olabilir. Ürettiğimiz malzemenin çekme, çarpma mukavemeti fazla. Metal malzemelere göre yüzde 50 daha fazla dayanıklılık sağlıyor. Ürettiğimiz malzeme diğerlerine göre 5'te bir oranda daha hafif, kullanım ömrü daha fazla ve paslanmaya karşı daha dayanıklı."

MİLLİ OTOMOBİLİMİZDE KULLANILABİLİR

Bu tür malzemelerin kullanımının giderek yaygınlaştığını belirten Demircan, şöyle konuştu:

"Bu tür malzemelerin kullanımı günümüzde sınırlı olsa da kullanımı giderek artmakta. Şu anda Almanya'da önemli bir otomobil markası karbon malzemeden seri otomobil üretimi yapıyor. Türkiye'de üretilecek milli otomobilimizde, yaptığımız malzeme kullanılabilir. Sadece otomobillerde değil birçok alanda kullanılabilir. Bu konuda ciddi anlamda bu işi yapabilecek firmalara AR-GE desteğini sağlayabiliriz."

Türkiye Haberleri
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yaşlıya 797 lira maaş
Isparta’da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı
Isparta’da hastane odalarına bağışçıların ismi verildi
TSK'nın göz bebeği komandolar brövelerini aldı
Isparta’daki ‘şap’ hastalığı ihbarına anında müdahale edildi
Emeklilere Müjde! Süre Uzatıldı
İş Bankası’ndan Isparta Ticaret Borsası’na Ziyaret
Isparta Belediyesinin bayrak kampanyasına obüs mermili teşekkür
ISPARTA ULUSLARARASI FUARDA TANITILIYOR
MÜJDE! ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ'NDE UYGULAMA BAŞLIYOR
Isparta ve ilçelerinde tipi etkili oldu
Vali Günaydın’dan Isparta köylerine müjde üstüne müjde
Isparta’da yaşlı çiftten biri öldü, diğeri hastanede yaşam savaşı veriyor
Isparta’da ‘torbacı’ operasyonu
Isparta KYK’da Avuçlar ‘Afrin’ için açıldı
Kore gazisi hayatını kaybetti
Isparta'da Sokak Hayvanları Unutulmadı
VALİ GÜNAYDIN'DAN ISPARTA'YA ÇAĞRI
Isaparta'da Kesikbaş Davası’nda ara karar verildi
ISPARTA'DA O TAKIMDAN BÜYÜK BAŞARI
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI! HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA TRAFİK KAZASI! HAYATINI KAYBETTİ22 Ocak 2018
Ekonomide yeni düzenleme! Dev torba yasa geliyorEkonomide yeni düzenleme! Dev torba yasa geliyor24 Ocak 2018
Fuhuş operasyonu: 58 gözaltı Fuhuş operasyonu: 58 gözaltı 23 Ocak 2018
MÜJDE! ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ'NDE UYGULAMA BAŞLIYORMÜJDE! ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ'NDE UYGULAMA BAŞLIYOR25 Ocak 2018
Isparta’da yaşlı çiftten biri öldü, diğeri hastanede yaşam savaşı veriyorIsparta’da yaşlı çiftten biri öldü, diğeri hastanede yaşam savaşı veriyor25 Ocak 2018
AFRİN'DE BULUNAN TÜRK ASKERİNDEN ISPARTA'YA SELAMAFRİN'DE BULUNAN TÜRK ASKERİNDEN ISPARTA'YA SELAM22 Ocak 2018
Köy Muhtarından örnek davranış Köy Muhtarından örnek davranış 24 Ocak 2018
​Aşeren karısı için Ocak ayında dalında çağla topladı.​Aşeren karısı için Ocak ayında dalında çağla topladı.21 Ocak 2018
ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARIISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI22 Ocak 2018
Isaparta'da Kesikbaş Davası’nda ara karar verildi Isaparta'da Kesikbaş Davası’nda ara karar verildi 25 Ocak 2018
Son dakika! Isparta'da trafik kazasıSon dakika! Isparta'da trafik kazası21 Ocak 2018
ISPARTA'DAKİ TÜM ÇİFTÇİLER BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ TÜM ÇİFTÇİLER BU HABERE DİKKAT!24 Ocak 2018
Isparta’da motosiklet kazası: 2 ölüIsparta’da motosiklet kazası: 2 ölü24 Ocak 2018
ISPARTA'DAKİ EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER BU HABERE DİKKAT!26 Ocak 2018
VALİ GÜNAYDIN'DAN ISPARTA'YA ÇAĞRIVALİ GÜNAYDIN'DAN ISPARTA'YA ÇAĞRI25 Ocak 2018
70 tavuktan bir tek o telef olmadı 70 tavuktan bir tek o telef olmadı 22 Ocak 2018
Isparta ve ilçelerinde tipi etkili oldu Isparta ve ilçelerinde tipi etkili oldu 25 Ocak 2018
BİR HORTUM FELAKETİ DAHA!BİR HORTUM FELAKETİ DAHA!22 Ocak 2018
Resmen açıklandı! 400 TL destek geliyorResmen açıklandı! 400 TL destek geliyor24 Ocak 2018
Dünya Türk pilotunu konuşuyorDünya Türk pilotunu konuşuyor24 Ocak 2018