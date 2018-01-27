ISPARTA'DAKİ EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER BU HABERE DİKKAT!

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi" olarak adlandırılan düzenlemenin üzerinde çalışılan torba kanunda yer alacağını ve kısa süre içinde de ilan edilmesinin planlandığını söyledi.

Yetkili, "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi" olarak adlandırılan düzenleme ile ilgili çalışmanın yapıldığını belirterek, "Türkiye'de mortgage sistemini yavaş yavaş ortaya çıkartacak uzmanlaşmış bankacılığın gündeme gelmesi söz konusu. Bununla ilgili adımlar atılıyor. Bunlardan biri de yapı tasarruf sandığı sistemi" dedi ve ekledi:

ALMANYA'DAKİ ÖRNEK MODEL ALINACAK

"Sistem, daha düşük faizle herkesin ev sahibi olmasına özellikle de yoksul ve orta kesime yönelik bir uygulama. Avrupa'da çok başarılı uygulamalar var; özellikle Almanya'da. Almanya'daki uygulamanın bir benzerini Türkiye'ye taşıma doğrultusunda bir adım atıldı... Şu anda torba kanunda, çok yakında ilan edilecek."

TADİLAT İÇİN DE KULLANILABİLİNECEK

Ekonomi yetkilisi şöyle devam etti:

"Bu sistemde kredi ve mevduat faizleri oldukça düşük, ortalamaların çok altında olacak... Bazı bankalar uzun zamandır bunun üzerinde çalışıyorlar. Yalnızca konut alımında değil, tadilat işlemlerinde, konut kredilerinin daha hızlı kapatılmasında ve konut amaçlı diğer kullanımlarda da bu sistem geçerli olabilir. Bu sistem kapalı bir sistem olduğu için sermaye piyasalarının dalgalanmasından çok az etkileniyor ya da hiç etkilenmiyor."

FAİZLER SABİTLENEBİLİYOR

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, söz konusu sistemde dalgalanmalardan etkilenmemek için başlangıçta müşteri ile yapı tasarrufu bankası arasında imzalanan sözleşme ile mevduat ve kredi faizleri sabitleniyor. Söz konusu oranlar sözleşme tarihinde geçerli olan mevduat ve kredi faizlerinin oldukça altında belirleniyor.

Sistemde düşük mevduat faizi içeren sözleşmelerin müşteriler açısından cazip olmasını teminen mevduatlara devlet katkısı veriliyor.

İLK BAŞTA BİRİKİM YAPTIRACAK

Üzerinde çalışılan Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, müşteriye sözleşme çerçevesinde belirli bir süre birikim yaptırarak, akabinde de tasarruf süresi başında uzlaşılan oranlar üzerinden konut kredisi kullandırmayı taahhüt ediyor.

İSTEYEN SİSTEMDEN ÇIKABİLECEK

Piyasa faiz oranlarının sözleşmede belirtilen yapı tasarruf kredisi oranlarının altına düşmesi halinde ise katılımcı mevduatını ve devlet katkısını alarak sistemden çıkabiliyor ve standart konut kredisine yönelebiliyor.

Bu yönüyle sistem, orta ve düşük gelirli vatandaşların opsiyon sözleşmesi olarak niteleniyor.

Sisteme giren katılımcılar, sözleşmede belirtilen tutarı biriktirmeleri, minimum bekleme süresini doldurmaları ve minimum değerleme katsayısına ulaşmaları kaydıyla sözleşme tarihinde uzlaşılan oranlar üzerinden konut amaçlı kredi kullanmaya hak kazanıyor.