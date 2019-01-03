Yerel seçime 13 parti katılacak
YSK, 31 Mart Yerel Seçimine 13 siyasi partinin katılacağını açıkladı.
üksek Seçim Kurulu 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partileri belirledi. Seçimlere katılacak 13 siyasi parti şöyle;
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrat Parti
Demokratik Sol Parti
Halkların Demokratik Partisi
Hür Dava Partisi
İyi Parti
Milliyetçi Hareket Partisi
Saadet Partisi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi