Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu.



12.3 milyon emeklinin ve yüzbinlerce memurun merakla beklediği enflasyon rakamlarında son veri de açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre Aralık ayında enflasyon 0.40 azaldı. Yıllık enflasyon ise 20.30 oldu. Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi.



SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.20 oldu. Memurların alacağı zam ise 10.70 oldu.



Bağ-Kur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 1.690 TL oldu. Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise bin 189 TL oldu. 2000 yılı öncesi emekli olan maaşı bin 888 TL oldu.



SSK 2000 yılı sonrası emeklisinin maaşı bin 125 TL oldu. En düşük memur emeklisi maaşı da 2 bin 379 TL oldu.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1000 TL OLACAK



Açıklanan bu rakamlar memur ve emeklinin maaş zammını da belirledi. Yapılacak zam sonrası en düşük emekli maaşı bin lira olacak.



2019 MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?



Memurların maaşlarına yansıyacak zam son 6 ayın enflasyon verilerine göre belirlenecek. Enflasyonun Aralık ayında da düşüş göstermesi ve memurlara yaklaşık yüzde 9-10 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Memurların zam oranları kıdemlerine göre değişiklik gösteriyor. Ocak ayında kesinleşecek olan memur maaşlarına 218 TL ve 1182 TL arasında zam yapılacak. Buna göre Anadolu Ajansı’nın rakamları göz önüne alındığında en düşük aktif memur maaşı 3.133TL’den 3.341 TL’ye yükselirken, mevcut görevde olan memurun zam miktarı 1.182 TL olarak gerçekleşecek.