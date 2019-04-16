Adana'da yurt dışı bağlantılı internet siteleri üzerinden oynatılan yasa dışı bahisten kazanılan paraları çeşitli banka hesaplarından toplayarak ilgili hesaplara transfer ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli salıverildi.İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.Yurt dışı bağlantılı iki ayrı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını ve buradan elde edilen gelirin farklı bankalardaki hesaplara yatırıldığını tespit eden polis, bu hesaplardaki paraları düzenli şekilde ATM’lerden çektiği ve bahis oynayıp kazananların hesabına para transferi yaptığı iddiasıyla 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı.Şüpheliler S.K, G.D, İ.A. ve A.G'nin üst aramasında 29 bin 430 lira ele geçirildi.İşlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.ADANA (AA) -