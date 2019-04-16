Adana'da uyuşturucu operasyonuAdana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen, eroin, sentetik uyuşturucu ve pompalı tüfeğin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.Adreste arama yapan ekipler, 249 gram eroin, 47 gram sentetik uyuşturucu ve pompalı tüfek ele geçirdi.Bunun üzerine evdeki şüpheliler Mehmet B. (19) ve Abdullah A. (19) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.ADANA (AA) -