- Mersin'in Erdemli ilçesinde 150 metrelik yamaçta iki gündür mahsur halde olan 2 keçi, AKUT ekiplerince kurtarıldıMersin'in Erdemli ilçesindeki yamaçta iki gündür mahsur durumda olan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin Şubesi ekiplerinin 5 saatlik operasyonuyla kurtarıldı.İlçenin yüksek kesimlerindeki Üçtepe Mahallesi kırsalında yaklaşık 150 metre yükseklikteki yamaçta 2 keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri, bölgeye gitti.Yamacın yüksekliği nedeniyle ip yardımıyla kurtarma operasyonu başlatan ekipler, 5 saat süren çalışmayla keçileri kurtardı.Yamaçta iki gündür mahsur durumda oldukları belirtilen keçiler, sahibi Hasan Gökçe'ye teslim edildi.MERSİN (AA) -