Yabancılar, Türkçe’yi ASMEK’te öğreniyor

“ASMEK’i çok seviyorum”

“Türkçe öğrenmek istiyorum”

Dersler renkli geçiyor

- Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) Antalya’da yaşayan yabancı vatandaşların da gözdesi oldu. Yurtdışından gelerek Antalya’ya yerleşen yabancılar Türkçe öğrenmek için ASMEK’i seçti.ASMEK Antalya’da yaşayan yabancı vatandaşların da en büyük destekçisi oluyor. Antalya’da yaşamaya karar veren 370 yabancı kursiyer Aksu, Uncalı, Milli Egemenlik, Lara, Konuksever, Çaybaşı ve Atatürk Kurs Merkezleri’nde Türkçe eğitim alıyor.2 yıl önce Antalya’ya gelen İranlı Meryem Niyazi de Antalya’ya yerleşmeye karar veren yabancı vatandaşlar arasında. Türkçe öğrenmek için ASMEK’i tercih eden Meryem Niyazi, “Antalya’da yaşıyorum ve Türkçe öğrenmek istiyorum. Derslerimiz çok iyi gidiyor. Öğretmenimizden de çok memnunuz. Türkçe konuşmak çok önemli. Konuşarak daha iyi öğreniyoruz. Oğlum burada okula gidiyor ve çok iyi Türkçe konuşuyor. Türk arkadaşım var. Onlarla Türkçe konuşarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum” diye konuştu.Ukrayna’dan evlenerek Antalya’ya yerleşen Nadin Suveren ise şunları söyledi;“Ben ASMEK’te 2 aydır Türkçe dersi alıyorum. Eşim Türk ve burada yaşamaya başladım. O yüzden Türkçe öğrenmek istedim. Öğretmenimiz dünyadaki en iyi öğretmen. Çok iyi anlatıyor ve bize yardımcı oluyor. ASMEK’i de çok seviyorum. ASMEK’te arkadaşlarımla birlikte konuşarak kendimizi geliştiriyoruz”Azeri asıllı Rus vatandaşı Igor Kurguzov ise işi dolayısıyla Antalya’ya yerleşme kararı almış. Türkçe ve Azerice’nin birbirine yakın diller olmasına rağmen Türkçe için çok çabaladığını anlatan Kurguzov, şöyle konuştu, “ASMEK’te Türkçe dersleri oldukça iyi. Öğretmenimizin yardımlarıyla arkadaşlarımızla birlikte öğreniyoruz. ASMEK’ten önce ancak Azeri dilinde konuşabiliyordum. Türkçe ve Azerice birbirine yakın ama aynı zamanda çok farklı. Buraya gelene kadar Türkçe hiç bilmiyordum. Ailemle birlikte Antalya’ya geldik. Artık burada kalacağım. Türkçe öğrenmek istiyorum.”2 yıldır yabancılara Türkçe dersi veren Türk Dili öğretmeni Umut Uysal, “İranlı, Suriyeli, Rus ve Ukraynalı öğrencilerim var. Doğal olarak dersler çok renkli geçiyor Türkçe bilmeyen kursiyerlere Türkçe öğretmek adeta yeniden bir çocuk yetiştirmek gibi” dedi.İHA