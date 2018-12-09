ISPARTA BALIKÇI

Genç öğretmen obeziteyi yenip bebek hayaline kavuştu

Genç öğretmen obeziteyi yenip bebek hayaline kavuştu
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
 - Genç öğretmen obeziteyi yenip bebek hayaline kavuştu 
  - Antalya’da yaşayan 27 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Burçin Öğen Güner, 10 yıl önce 150 kiloyla girdiği tüp mide ameliyatının ardından bir yılda 80 kilo verdi  
  - En büyük hayali evliliği gerçekleştiren genç öğretmen, bir yıl önce de bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı  
 
- Antalya’da yaşayan 27 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Burçin Öğen Güner, 10 yıl önce 150 kiloyla girdiği tüp mide ameliyatının ardından bir yılda 80 kilo verdi. En büyük hayali evliliği gerçekleştiren genç öğretmen, bir yıl önce de bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.  
  Lise döneminden bu yana yaşadığı kilo probleminden kurtulmak için yıllarca tüm diyet yöntemlerini deneyen Burçin Öğen Güner, kilonun kendisinde oluşturduğu psikolojik baskı bir yana yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı. Genç yaşında şeker hastalığı ve nefes darlığına kadar pek çok hastalık baş göstermeye başlayan Güner, sosyal yaşamdan da uzaklaşmaya başladı. 
  "Yıllarca istediğim hiçbir kıyafeti giyemedim, hayat benim için zorlaşmıştı, ölümü bile göze alarak operasyona girdim" diyen Güner, obeziteden tüp mide ameliyatıyla kurtuldu. 10 yıl önce girdiği ameliyatla Güner, bir yılda 150 kilodan 70 kiloya düştü. Kilo verdikten sonra sağlığı kadar hayatı da düzene giren Güner, son 2 yıl içinde evlendi. 1.5 yaşında kız bebek sahibi olan genç kadın, “İyi ki yıllar önce ameliyat olmuşum,yeni bir hayatım oldu” dedi. 
 
  Bir yılda 80 kilo verdi 
  Burçin Öğen Güner, aileden gelen sebepler nedeniyle 17 yaşında 150 kiloya ulaştığını söyledi. Kilolarının hayati tehlike oluşturabilecek noktaya ulaştığını hatırlaran Güner, “Merdiven çıkamıyor, nefes almakta zorlanıyordum. Hayat benim için zorlaşmıştı. Genç bir kız olarak istediğim hiçbir kıyafeti giyemiyordum. Aile içinde baskı vardı. Kilolu olmamın hep üzüntüsünü yaşadım. Okul ve sosyal hayatımı olumsuz etkiledi” dedi. 
  Bu operasyonu geçirmeye babasının onay vermediğini hatırlatan Güner, “Ben kafama koymuştum. Babamdan gizli olarak tahlillerimi yaptırdım. Ameliyat olacağım güne kadar bir şey söylemedim. Korku vardı ailemde. ‘Ne olursa olsun, ölümü bile göze alıyorum’ diyerek ameliyata girdim. 150 kilo ile ameliyata girdim, bir yıl içinde 70 kiloya indim. En büyük hayallerimden biri çizme ve bikini giymekti. Artık istediğim her şeyi giyebiliyorum” ifadelerine yer verdi. 
 
  Bebeği olmama endişesi 
  Her genç kız gibi kendisinin de hayalinin bir yuva kurmak olduğunun altını çizen Güner, “O zaman herkes bana ‘kilolusun çocuğun olmaz, kiloluysan çocuk doğuramazsın’ diyorlardı. Bundan çok korkuyordum. Ameliyat olmam konusunda bu bana etken oldu. Çocuğunun olmaması genç kızın en büyük korkusudur. Evlendim hemen çocuğum oldu. Rahat bir hamilelik dönemim oldu. Bu süreçte sadece 6 kilo aldım. Hamileyken işime devam ettim” diye konuştu. 
  10 yıla girdiğini ve her şeyin dün gibi olduğunu ifade eden Güner, “Doktorumuzun büyük desteği oldu. Şu an çok mutluyum, iyi ki ameliyat olmuşum” dedi. 
 
  10 yılın sonunda gayet sağlıklı ve mutlu 
  Ameliyatı gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, Antalya’da 10 yıl önce tüp mide operasyonu yaptığı hastasının gayet sağlıklı olduğunu dile getirdi. 
  Hastasının ilk geldiğinde 150 kilo olduğunu anımsatan Bülbüller, “Ameliyat başarılı geçmişti. Kendisi de çok güzel kilolar kaybetti. Yıllar içinde Burçin evlendi, bebek sahibi oldu. Şu anda sağlığı gayet iyi” dedi. 
 
  "Hamile kalabilirler"   
  Tüp mide ameliyatlarından sonra hamilelik noktasında bazı endişeler olduğunu dile getiren Prof.Dr. Nurullah Bülbüller, “Böyle bir endişe yok. Ameliyatın ardından 1.5, 2 yıl sonra hamile kalınabilir. Bebeklerini besleyebilirler, emzirebilirler. Bilakis kişi zayıfladıktan sonra hamile kalma ihtimali daha fazla arıyor. Kilolar hamile kalınmasını engelleyen durumlar. Kilolar gidince daha kolay hamilelik oluyor” diye konuştu. 
 
AW565687-01AW565687-02AW565687-03AW565687-04AW565687-05AW565687-06AW565687-07AW565687-08AW565687-09


İHA
                                         
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama
Isparta’da mevsimin ilk karı Gölcük’e yağdı
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR
Evleneceklere devletten 65 bin TL
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek
Isparta’da Kış Güvenliği Toplantısı
Davraz’da kar kalınlığı yükseldi
Isparta'da araç yayaya çarptı
Abonelik alacaklarında yeni dönem
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı
Isparta'da Büst hırsızlığına bir tutuklama daha
ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ
Asgari ücret zammında yeni gelişme
Araç sahipleri dikkat! 10 bin lira zarar...
Borcu olanlar dikkat! Yeni sistem geliyor
Isparta'da ‘Sıfır Atık Projesi’
Isparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulama
Isparta'da yangın söndürme tatbikatı
Isparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'da
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen oldu
İTİMAT MOBİLYA'DAN YATAK KAMPANYASI
İlk teklif geldi! Asgari ücret için kritik gün!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimiIsparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimi05 Aralık 2018
ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ07 Aralık 2018
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyorKomisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor07 Aralık 2018
Travel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacakTravel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacak04 Aralık 2018
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı 07 Aralık 2018
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı 07 Aralık 2018
Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası04 Aralık 2018
Isparta'da araç yayaya çarptıIsparta'da araç yayaya çarptı07 Aralık 2018
Abonelik alacaklarında yeni dönemAbonelik alacaklarında yeni dönem07 Aralık 2018
Isparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'daIsparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'da06 Aralık 2018
Asgari ücret zammında yeni gelişmeAsgari ücret zammında yeni gelişme07 Aralık 2018
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYORISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR08 Aralık 2018
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek08 Aralık 2018
Isparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulamaIsparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulama06 Aralık 2018
TÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya BurdurTÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya Burdur04 Aralık 2018
Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecekGençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek06 Aralık 2018
Aranan şahıs yol kontrolünde uyuşturucu maddeyle yakalandı Aranan şahıs yol kontrolünde uyuşturucu maddeyle yakalandı 05 Aralık 2018
Evleneceklere devletten 65 bin TLEvleneceklere devletten 65 bin TL08 Aralık 2018
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldiDenizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi08 Aralık 2018
Isparta'da 9 büst çalan 3 şüpheliden 2’si yakalandı Isparta'da 9 büst çalan 3 şüpheliden 2’si yakalandı 05 Aralık 2018