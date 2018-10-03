- Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Karaloğlu, kalkınmanın ve refahın anahtarının üretmek olduğunu söyledi.Vali Münir Karaloğlu, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl ilki gerçekleştirilen Antalya Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı’nın açılışını gerçekleştirdi. Fuara Vali Karaloğlu’nun yanı sıra Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve organizasyon temsilcileri katıldı.Kalkınmanın, refahın, büyümenin anahtarının ‘üretmek’ olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, “Üretmezsek ne büyüyebiliriz ne toplumsal refahı ne de ihracatı sağlayabiliriz. Yerli üretim çok önemlidir. Üretimde büyümenin anahtarlarından bir tanesi de yerli üretime destek olacak yerli fuar markalarını da güçlendirmemizdir” dedi. Yerli üreticilerin yurt dışı fuarlarına göstermiş oldukları hassasiyeti ve ilgiyi yerli fuar ve markalarına göstermediklerini ifade eden Karaloğlu, yerli fuar markaların ne kadar büyükse, yerli üretiminde o kadar büyük olduğuna dikkat çekti.İtalya’da katıldığı mobilya fuarında proje bazlı mobilyaların, marka mobilyalarda daha fazla para getirisi olduğuna tanıklık ettiğini belirten Vali Karaloğlu, “Antalya’da, İtalyanlardan daha kaliteli proje bazlı mobilya üretiyoruz. Ama bunlar tanıtılmıyor. Kendilerini çok fazla öne çıkaramamışlar. Belki turizm sektöründen elde ettikleri gelir onları tatmin etmiş olabilir. Ancak Antalya’da proje bazlı çalışan firmalarımız, bu fuarlara katılıp kendilerini tanıtırlarsa, biz o zaman mobilya ihracatında hedeflediğimiz konuma gelebiliriz. Artık teknolojiyi kullanmak her sektörde çok önemli bir hale geldi. Günümüz eşyanın, mobilyanın akıllandığı bir dönemdir. Onun için teknolojinin bu sektörde kullanılması çok önemlidir. ARGE, inovasyon, tasarım, marka bu sektörün vazgeçilmezidir. Tasarım olmadan mobilya olmaz, inovasyonunuz olmadan mobilya işi olmaz. Artık kendi inovasyon merkezlerimiz, kendi tasarım ofislerimiz, kendi markalarımızla büyümemiz ve ihracatımızı geliştirmemiz lazım.”TÜYAP’ın Antalya’da mobilya fuarını başlatmış olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, TÜYAP’ın bu organizasyonlara devam edeceğini bildirdi. Karaloğlu, “İnşallah seneye sadece yerli katılımcıların değil, uluslararası katılımcıların da olduğu bir fuara ev sahipliği yaparız. Çünkü bu fuarın Türkiye’nin ve dünyanın en iyi, en prestijli katılımcılarının olduğu mobilya fuarına dönüşme potansiyeli var” dedi.Kurdele kesiminin ardından Vali Karaloğlu ve beraberindeki heyet mobilya stantları gezdi. Antalya Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı, 7 Ekim tarihine kadar ziyarete açık olacak.İHA