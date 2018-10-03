- Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan kaçak içki operasyonunda, 19 şişe değişik markalarda kaçak alkol, 2 adet pet şişe içerisinde anason sıvısı, 1,5 litre etil alkol, plastik pet şişeler içerisinde 4 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili Uğur K, Fahrettin H. ve Mehmet H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet H. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Uğur K. ve Fahrettin H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.İHA