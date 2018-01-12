Türkiye'den kritik Bitcoin hamlesi

Hazine Müsteşarlı'ğın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin 34. Toplantısı'nın, Başbakan Yardımcısı Şimşek başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye finansal piyasalarına etkileri ile gelecek döneme ilişkin görünümün ayrıntılı değerlendirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca bankacılık sektörüne ilişkin uluslararası standartlara uyum kapsamında yapılan düzenlemelerin etkileri ile politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla sektörün veri altyapısının güçlendirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Toplantıda, Türkiye'de yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildiği bildirildi.

VATANDAŞA UYARI

Kripto paraların risklerine yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verildiğine de işaret edilen açıklamada, kripto paraların Türkiye'de yasal bir dayanağı bulunmadığı ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Kripto paralar, en bilinen örneğiyle Bitcoin, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi olumsuz özelliklere sahiptir. Ayrıca kullanıcıların ve hizmet alınan firmaların operasyonel hatalarından ya da kötü niyetli kişilerin suistimallerinden kaynaklanan zararların, işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle düzeltilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir.

Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük karlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir. Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır."

Dolaşımda olduğu piyasanın herhangi bir resmi otorite ya da garantör kurum tarafından denetlenme imkanı olmadığından, bazı kişilerce yatırım aracı olarak görülen kripto paranın aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerde de kullanılabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilen açıklamada, "Tüm bu hususlar çerçevesinde, kripto paralar ile ilgili işlem yapan kişilerin herhangi bir zarara uğramamaları için dikkatli olmaları ve kripto paralar ile ilgili işlem yaptıklarında bahsi geçen olası olumsuzluklarla karşılaşabileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.