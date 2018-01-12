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Binlerce kişiye erken emeklilik fırsatı

Binlerce kişiye erken emeklilik fırsatı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 12.01.2018 17:04
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böcüzade

Binlerce kişiye 8 yıl erken emeklilik fırsatı

Geriye dönük borçlanma imkanıyla hiçbir sigorta sicili olmayan esnaf, vergi kaydıyla 8 yıl kazanabiliyor. Böylece esnafa erken emeklilik yolu açılıyor.

 

2000'den önce oda ve vergi kaydı olanların SGK tarafından otomatik olarak sigortalı yapılması gerekiyordu. 2000 ve 2008'de çıkan yasalar bu kişilerin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri alındığı Yargıtay kararları mevcut. Siz de bu yolla hakkınızı arayabilirsiniz. Bu konuda yasal bir çalışmanın yapıldığı da gelen haberler arasında.

ESNAFA EMEKLİLİKTE BAZI İSTİSNALAR VAR

4 Ekim 2000'den önce 'bir gün dahi' Bağ-Kur tescili olan kişi, 20 Nisan 1982'ye kadar tescilini geriye götürebilir. Yeter ki sigorta tescili olduktan sonraki dönemlerle ilgili vergi kaydı veya şirket ortaklığı olsun. Oda kaydı olanlar da sigortasını 22 Mart 1985'e kadar çekebilir. 4 Ekim 2000'den sonra Bağ-Kur tescili olanlarda 2000 öncesi işletilemiyor.

GERİYE GÖTÜRÜR

2000'den önce esnaf ve sanatkâr olduğu halde, 4 Ekim 2000'e kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılıyor. 1 Ekim 2008'den önce Bağ-Kur tescili olanlar da 4 Ekim 2000'e kadarki sürede vergi mükellefi veya oda kaydı oldu ise Bağ-Kur'unu geriye götürebilir. Bağ-Kur'u silinmişse de aktif hale getirilebilir. Bu tarihlerde tescil yaptırmayanlar için son şans 1 Ekim 2008.

KREDİYE ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

2017’de Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı krediler KOBİ’lere ilaç oldu. Ekonomi Bakanı, KGF kredilerinin 2018’de de devam edeceğini belirtti.

MÜJDEYİ BAKAN VERDİ

Küçük esnafın da bu sistemden faydalanabileceğinin müjdesini verdi. Güneş'teki habere göre, KGF teminatla kredilerle 210 milyar liralık bir büyüklüğün piyasaya sunulduğunu, geri ödemelerin de başladığını aktaran Nihat Zeybekci, şöyle devam etti: “KGF teminatlı kredilerde geri ödemeler başladı. Son derece başarılı gidiyor. Kullandırılan kredilerin geri dönme oranları yüzde 98. Normal bankacılık sistemi içerisindeki performanstan daha yüksek. 2018 yılında da devam edecek. Bu enstrümanı kalıcı hale getiriyoruz. KOBİ'lerimizin bu kredileri kullanma mesafesini daha aşağı indiriyoruz. En küçük esnaf, usta seviyesindeki arkadaşlarımızın da kullanmasını daha uygun hale getiriyoruz.”

ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Şu ana kadar hiçbir Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf ve sanatkarlar, vergi ve oda kaydıyla 1 Ekim 2008'den başlamak kaydıyla sigortalı olabilir. Diğer bir deyişle bugün itibarıyla yaklaşık 8 yıl kazanması mümkün. Örneğin: 1 Mayıs 2005'te vergi mükellefi olarak kasaplığa başlayan ve vergi kaydı devam eden Enes Bey, bugüne kadar Bağ-Kur kayıt ve tescil yaptırmadıysa, SGK'ya başvurduğunda 1 Ekim 2008'den itibaren sigortalı oluyor.

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