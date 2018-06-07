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Türkiye’ye model olacak Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi hizmete açıldı

Türkiye’ye model olacak Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi hizmete açıldı
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  - Türkiye’ye model olacak Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi hizmete açıldı   

- Antalya Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi hizmete açıldı.   
  Antalya Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Müzesi Etiler Mahallesi’nde Başkan Menderes Türel tarafından törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Çocuklar bizim umudumuz, mutluluğumuz, geleceğimizdir. Bu anlayışla çocuklarımıza iyi bir eğitim ve gelecek sağlamak için boş durmuyoruz. İnsan odaklı projeleri hayata geçiren öncü belediyelerden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İşte bu Kitap ve Çocuk Kütüphanesi de bu projelerden birisidir” dedi. 
  
 “İnsanın çocuk olası geliyor” 
  Bu kütüphanenin bilindik diğer kütüphanelerden farklı olduğunu belirten Türel, “Çocuklarımızın hoşça vakit geçirebileceği, eğleneceği, eğitim alacağı, hikâyeler okuyup, canlandıracağı, ödevini yapabileceği, internet imkânından faydalanabileceği, etkinlik yapabileceği özel odaları ile yine model olacak bir proje. Bu projeleri görünce ne yalan söyleyeyim insanın çocuk olası geliyor” diye konuştu. 
 
  “Mutlu çocuklar yetiştirmeyi amaçlıyoruz” 
  Başkan Türel, “Masal odasında bir sesli hikâye dinleyebilirsiniz. İçeride bir de Mars’a yolculuk odası var. Uzay aracına binip kendinizi Marsta hissediyorsunuz. Bizim zamanımızda Uzay Yolu’ diye bir dizi vardı. Biz uzay yolu dizisi izlerken kurduğumuz hayallerin şimdi gerçeğini yaşayacaksınız. Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi’ni kurarken, Antalya’da oyuncaksız çocuk kalmasın, kitap okumayan çocuk kalmasın, hayal gücü gelişen, mutlu çocuklar yetiştirelim düşüncesi ile hareket ettik. Her kitap alana bir de oyuncak vererek kitap okuma alışkanlığını da kazandırıyoruz. Hatta kullanmadığınız oyuncukları ve kitapları kütüphanemize bağışlayarak başka ihtiyaç sahiplerine de ulaştırabilirsiniz.” 
 
  “3D gözlükle fen bilgisi dersi” 
  Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi’nin üyelik sistemi ile hizmet vereceğini ifade eden Türel, “7 den 70’e tüm vatandaşlarımızın okuyabileceği her çeşit kitap bulabilecekleri ayrıca bilgisayar kullanabilecekleri bir ortam mevcut. 2-14 yaş arası öğrencilerimiz fen bilgisi derslerini burada 3D gözlüklerle daha keyifli yapacak. Çocuklarımız etkinlik sahnesindeki oyunmatikten oyununu seçip senaryoları canlandırabilecek. 3 boyutlu görsellerle deniz canlılarını yakından tanıma imkanı bulacak. Bir de Keloğlan Odası var. Keloğlanla yan yana kitap okuyabilecekler. Çocuklar burayı çok sevecek. Anne babaları buradan zor alıp götürecek.” 
  
 Türel çocuklarla masal okudu 
  Başkan Türel konuşmasının ardından Kitap ve Oyuncak Kütüphanesini gezdi. Çocukların sevgi çemberine aldığı Türel, oyunlarına ve sevinçlerine ortak oldu. Çocuklarla birlikte masal okuyan Başkan Türel, tüm çocukları kütüphaneyi görmeye davet etti. 
 
  Çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek 
  Çocuklara eğlenerek, öğretmeyi amaçlayan Çocuk ve Oyuncak Kütüphanesi, çocukların hem güzel vakit geçirmesi hem de eğitilmesi için hayata geçirilmiş bir proje. Çocukların içeri girer girmez adeta masalsı bir dünyaya adım atacağı kütüphanede, Lego Odası, Mars’a Yolculuk Odası, 3D Eğitim Odası, Masal Odası, Etkinlik Sahnesi, Keloğlan Evi gibi etkinlik odaları bulunuyor.  Kütüphane bölümünden 7’den 70’e tüm Antalyalılar faydalanabiliyor. 
 
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İHA                     
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