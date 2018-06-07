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Sıcaktan bunalan vatandaşlar dev uçağın kanadının gölgesine sığındı

Sıcaktan bunalan vatandaşlar dev uçağın kanadının gölgesine sığındı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Sıcaktan bunalan vatandaşlar dev uçağın kanadının gölgesine sığındı 
    
Antalya’da okul bahçesine konulan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının açılışına gelen vatandaşlar, sıcak havadan bunalınca dev uçağın kanatlarının gölgesine sığınarak serinlemeye çalıştı. 
  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’nın bazı ilçelerinde önümüzdeki 3 gün kavurucu sıcaklar etkili olacak. Özellikle sahil kesimlerde 6 derece birden artacak olan sıcaklığın 42 dereye kadar çıkacağı belirtildi. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Davut Öztürk ise, "Yaşlılar, kronik hastalar, çocuklar ve hamileler saat 11-16 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalıdır. Kepez, Serik ve Döşemealtı’nda bu sıcaklıkları 40-42 derece olarak görebiliriz" uyarısını yaptı. 
 
  Uçağın kanadı serinletti 
  Sabah saatlerinde yapılan uyarının ardından Antalya’da aşırı sıcak hava bugün etkisini göstermeye başladı. Antalya’nın Aksu ilçesinde bugün öğle saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşğolu'nun katılımıyla okul bahçesine konulan uçağın açılışına gelen vatandaşlar, sıcak havadan bunalarak kendilerini gölge yerlere attı. Birçok vatandaş ise dev uçağın kanadının gölgesine sığınarak serinlemeye çalıştı. Açılışta görevli öğrenciler ise sıcak havaya daha fazla dayanamayarak uçağın gövdesinin gölgesine sığındı. Öğrencilerin ve vatandaşların sıcak havadan uçağın gölgesine sığınmaları ise fotoğraf karelerine yansıdı. 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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