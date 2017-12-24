TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'den önemli Kudüs adımı!
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kendi internet sitesinde kayda geçirdi.
Dışişleri Bakanlığı, İİT'nin aldığı karar doğrultusunda internet sitesinde yer alan Filistin'in ülke künyesinde değişikliğe gitti.
Bakanlığın sitesinde ülke künyesine yer alan bilgilerde "13 Aralık 2017 tarihinde ülkemizin evsahipliğinde İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü İslam Zirvesi’nde Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanınmıştır." ifadeleri kullanıldı.