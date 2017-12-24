TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe müjdeleri verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen İstihdam Şurası Ödül Töreni'nde işadamlarına artı iki istihdam çağrısında bulundu ve müjdeleri sıraladı.

İstihdam sağlayacak işverenlere yönelik prim ve vergi desteği vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın bir aylık prim ve vergilerinden birini devletin ödeyeceğini söyledi. Ve esnafa, annelere, engelliye, yetimlere peş peşe müjdeleri verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyümesine dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1.5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini elbette beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi boşa harcamasınlar yeter.

Biz milletimizle el ele verir, tüm engelleri aşarak hedeflerimize ulaşırız. İstihdam seferberliğinde elde ettiğimiz neticede devletimizin sağladığıteşvikler elbette önemlidir. İstihdam seferberliğimize katılarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapan iş dünyamızın tüm mensuplarına, bakanlığımızın ve birliğimizin yönetimlerine, valilerimize, katkı sağlayan herkese bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Umulmadık bir şekilde kaybettiğimiz İstanbul Ticaret Odası Başkanımız, aynı zamanda partimizin kurucularından dostumuz, kardeşimiz İbrahim Çağlar kardeşime Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

2023 projelerimiz ile somutlaştırdığımız bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmanın yolu kendimizi geliştirmekten geçiyor. Ülkemizin bu yıl ilk 3 çeyreğinden elde ettiği ortalama yüzde 7.4'lük büyüme oranı, hedeflerimiz doğrultusunda büyüdüğümüzü gösteriyor. İnşallah yıl sonunda da bu düzeyde bir oranı tutturacağımıza inanıyorum. Bizim için büyümenin en önemli göstergelerinden biri de istihdam.

ARTI İKİ İSTİHDAM ÇAĞRISI

İstihdama katkı sağlamayan bir büyüme tabana yayılmıyor demektir. Eğer istersek ve çabayı ortaya koyarsak, neticeye ulaşacağımız anlamına geliyor.Bunun için mevcut 1 istihdam teşvikini önümüzdeki dönemde de sürdürüyoruz. Burada özellikle tüm iş adamlarımızdan şahsım ve milleti adıma yeni bir ricamız olacak. Bu istihdam seferberliğini herhalde sürekli devletten bekleyecek olursak bu ciddi bir yanıltı olur. TOBB, yılbaşında kendisinde bütün üyelerimizin +1 istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre eğer biz +2 istihdam sağlayacak olur isek, bu ülkemizin büyüme oranını daha genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır.

Her müessesimiz 2'şer kişi istihdam edecek olur ise yüzde 11.1'i yükseltmeye devam ederiz. Bu neyi getiriyor biliyor musunuz? Halkımın iş verenlere olan muhabbetini ve sevgisini de artıracaktır. Bu devlet millet kaynaşmasını daha da artıracaktır.

Bu sözü sizlerden almış olmam, bizi izleyen vatandaşları da inanıyorum ki coşturdu. Hele hele taşeronluk konusunun ortadan kalktığı bir dönemde böyle bir adımı atıyor olmamız bambaşka bir coşku getirecektir. Çünkü taşeronculuk ne idi, komisyonculuktu. Artık böyle bir sorunu olmayacak. Bitti. Artık işçi olarak bu taşeronların yanında çalışanların hepsi istihdam edilecek. Bir derdi kalmadı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şu an inanıyorum ki artık yeni süreç çok daha iyi bir süreç olacak. Taşerona giden, direkt işçi kardeşime gidecek.Burada bir ricam şu, işverenler de bu konuda inanıyorum ki çok daha insaflı ve işçisinin yanında olacak, onlara hazırlayacağı imkanla beraber veren el alan elden hayırlı olur.

Çok verdim, böyle nasıl çalışayım demeyin. İnanın, verdiğiniz kazandığınızdır. Hiç endişeniz olmasın. Bu konuda rahat olun. Bu teşvikler belirlenirken öncelikle işverenlerin taleplerine bakılıyor.Gençler, kadınlar ve engelliler ile ilgili hassasiyetimiz de önemli rol oynuyor. Stratejik öncelik olarak belirledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni istihdam sağlayacaklara yönelik teşvikleri de açıkladı. Konuşmasını şöyle sürdürdü:

'KUPON YÖNTEMİ ADI ALTINDA PİLOT UYGULAMA BAŞLADI'

İstihdam ve eğitim kapsamında, bu kapsamın içerisinde olmayanlara yönelik 'kupon yöntemi' adıyla bir pilot uygulama başlatıyoruz. Eleman temininde güçlük çekilen ve özellikle uzmanlık isteyen sektörlerde, gençlerimizin kendilerine uygun zaman ve şartlarda yani esnek bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlıyoruz. Bu eğitimlerin ücretlerini de devlet karşılayacak.

ENGELLİYE İŞ KURMAK İÇİN VERİLEN TEŞVİK 50 BİN LİRA

Biliyorsunuz en az yüzde 40 engelli raporuna sahip, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitimi sertifikası bulunan engellilere İŞKUR tarafından 36 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Bu rakamı önümüzdeki yıl 50 bin liraya yükseltiyoruz.

İŞVERENE PRİM TEŞVİKİ

İmalat ve bilişim sektöründe işverenler, asgari çalışanlar için prim desteği alıyordu. Prime esas kazanç sistemi getiriyoruz. Ek istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil edilecek. 2017'de çalışan başına 773 liradan 1.884 liraya kadar olan prim desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da devam edecek.18-25 yaş arası gençler, kadınlar ve engelliler 1.5 yıl süre ile bu durumdan yararlanabilecekler. Yeni asgari ücrete göre bu rakamlar düzenlenecek. Bu teşvikin 2020 yılına kadar süreceğini de belirtmek istiyorum.

"İŞÇİNİ YETİŞTİR" PROGRAMINDA GÜNLÜK 54 LİRA ÖDEME

İŞKUR'un kendi işçini kendin yetiştir programı sürecek ve altı ay olacak. Katılanlara günlük 54 lira cep harçlığı verilecek.

ESNAFA BİR SENDEN BİR DEVLETTEN MÜJDESİ

Bir başka teşvik uygulamamız da esnaflarımızla ilgilidir. Esnaflarımız ekonomik saldırıları en ön safta göğüsleyen ekmek tekneleri ile sahip çıkan vatandaşlarımızdır. 15 Temmuz'daki kahramanlıkları ve cesaretlerini unutmadığımız esnaflarımıza bir müjdemiz var. Önümüzdeki yıl, 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin, sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve verginin bir ayını kendileri, bir ayını da devlet ödeyecek.

YETİM AYLIĞI KESİLMEYECEK

Mevcut sistemde 18-25 yaş aralığında öğrenci olup da çalışmaya başlayanların yetim aylıkları kesiliyor. Yaptığımız düzenleme ile bu durumdaki öğrencilerimizin aylıklarının devam etmesini sağlıyoruz.

EĞİTİM KURSUNA KATILAN ANNEYE 400 LİRA

İşbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği vereceğiz.

YEŞİL PASAPORT SAHİBİ GENÇLERE MÜJDE

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport sahibi gençlerimiz, kayıtlı olarak çalışmaya başladıklarında bu haklarını kaybediyorlardı. Artık 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz çalışmaya başlasalar da pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler.

ÖĞREN BUNU BAY KEMAL...

Düşünün, Türkiye'nin anamuhalefeti bile 11,1'den (büyüme) rahatsız. Nerede geziyor, ne yapıyor, uzayda mıdır? Ayakları yere değmiyor. Ne yapılıyor, ne bitiyor bundan haberi yok. Yap-işlet-devret anlayışının, BOT anlayışının ne olduğunu bilmeyecek kadar zavallı, cahil insanlarla bu ülkede siyaset yapılmaz. BOT, yap-işlet-devret, devletin cebinden bir kuruş çıkmadan, sadece zamana ayarlı bir yatırım anlayışıdır. Öğren bunu öğren Bay Kemal.