ISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

TÜRKİYE HABERLERİ

TÜRKİYE HABERLERİ
TÜRKİYE 0
böcüzade

Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe müjdeleri verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen İstihdam Şurası Ödül Töreni'nde işadamlarına artı iki istihdam çağrısında bulundu ve müjdeleri sıraladı.

 

İstihdam sağlayacak işverenlere yönelik prim ve vergi desteği vereceklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın bir aylık prim ve vergilerinden birini devletin ödeyeceğini söyledi. Ve esnafa, annelere, engelliye, yetimlere peş peşe müjdeleri verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11.1 oranında büyümesine dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1.5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini elbette beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi boşa harcamasınlar yeter.

Biz milletimizle el ele verir, tüm engelleri aşarak hedeflerimize ulaşırız. İstihdam seferberliğinde elde ettiğimiz neticede devletimizin sağladığıteşvikler elbette önemlidir. İstihdam seferberliğimize katılarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapan iş dünyamızın tüm mensuplarına, bakanlığımızın ve birliğimizin yönetimlerine, valilerimize, katkı sağlayan herkese bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Umulmadık bir şekilde kaybettiğimiz İstanbul Ticaret Odası Başkanımız, aynı zamanda partimizin kurucularından dostumuz, kardeşimiz İbrahim Çağlar kardeşime Allahtan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

2023 projelerimiz ile somutlaştırdığımız bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmanın yolu kendimizi geliştirmekten geçiyor. Ülkemizin bu yıl ilk 3 çeyreğinden elde ettiği ortalama yüzde 7.4'lük büyüme oranı, hedeflerimiz doğrultusunda büyüdüğümüzü gösteriyor. İnşallah yıl sonunda da bu düzeyde bir oranı tutturacağımıza inanıyorum. Bizim için büyümenin en önemli göstergelerinden biri de istihdam.

ARTI İKİ İSTİHDAM ÇAĞRISI

İstihdama katkı sağlamayan bir büyüme tabana yayılmıyor demektir. Eğer istersek ve çabayı ortaya koyarsak, neticeye ulaşacağımız anlamına geliyor.Bunun için mevcut 1 istihdam teşvikini önümüzdeki dönemde de sürdürüyoruz. Burada özellikle tüm iş adamlarımızdan şahsım ve milleti adıma yeni bir ricamız olacak. Bu istihdam seferberliğini herhalde sürekli devletten bekleyecek olursak bu ciddi bir yanıltı olur. TOBB, yılbaşında kendisinde bütün üyelerimizin +1 istihdam sağlamasını istemişti. Şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre eğer biz +2 istihdam sağlayacak olur isek, bu ülkemizin büyüme oranını daha genişletecek ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır.

Her müessesimiz 2'şer kişi istihdam edecek olur ise yüzde 11.1'i yükseltmeye devam ederiz. Bu neyi getiriyor biliyor musunuz? Halkımın iş verenlere olan muhabbetini ve sevgisini de artıracaktır. Bu devlet millet kaynaşmasını daha da artıracaktır.

Bu sözü sizlerden almış olmam, bizi izleyen vatandaşları da inanıyorum ki coşturdu. Hele hele taşeronluk konusunun ortadan kalktığı bir dönemde böyle bir adımı atıyor olmamız bambaşka bir coşku getirecektir. Çünkü taşeronculuk ne idi, komisyonculuktu. Artık böyle bir sorunu olmayacak. Bitti. Artık işçi olarak bu taşeronların yanında çalışanların hepsi istihdam edilecek. Bir derdi kalmadı. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şu an inanıyorum ki artık yeni süreç çok daha iyi bir süreç olacak. Taşerona giden, direkt işçi kardeşime gidecek.Burada bir ricam şu, işverenler de bu konuda inanıyorum ki çok daha insaflı ve işçisinin yanında olacak, onlara hazırlayacağı imkanla beraber veren el alan elden hayırlı olur.

Çok verdim, böyle nasıl çalışayım demeyin. İnanın, verdiğiniz kazandığınızdır. Hiç endişeniz olmasın. Bu konuda rahat olun. Bu teşvikler belirlenirken öncelikle işverenlerin taleplerine bakılıyor.Gençler, kadınlar ve engelliler ile ilgili hassasiyetimiz de önemli rol oynuyor. Stratejik öncelik olarak belirledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni istihdam sağlayacaklara yönelik teşvikleri de açıkladı. Konuşmasını şöyle sürdürdü: 

'KUPON YÖNTEMİ ADI ALTINDA PİLOT UYGULAMA BAŞLADI'

İstihdam ve eğitim kapsamında, bu kapsamın  içerisinde olmayanlara yönelik 'kupon yöntemi' adıyla bir pilot uygulama  başlatıyoruz. Eleman temininde güçlük çekilen ve özellikle uzmanlık isteyen sektörlerde, gençlerimizin kendilerine uygun zaman ve şartlarda yani esnek bir şekilde eğitim alabilmelerini sağlıyoruz. Bu eğitimlerin ücretlerini de devlet karşılayacak.

ENGELLİYE İŞ KURMAK İÇİN VERİLEN TEŞVİK 50 BİN LİRA 

Biliyorsunuz en az yüzde 40 engelli raporuna  sahip, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitimi sertifikası bulunan engellilere İŞKUR tarafından 36 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Bu rakamı önümüzdeki yıl 50 bin liraya yükseltiyoruz.

İŞVERENE PRİM TEŞVİKİ 

İmalat ve bilişim sektöründe işverenler, asgari çalışanlar için prim desteği alıyordu. Prime esas kazanç sistemi getiriyoruz. Ek istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler de sigorta primi teşvikine dahil edilecek. 2017'de çalışan başına 773 liradan 1.884 liraya kadar olan prim desteği her sigortalı için 12 ay olacak şekilde önümüzdeki yıl da devam edecek.18-25 yaş arası gençler, kadınlar ve engelliler 1.5 yıl süre ile bu durumdan yararlanabilecekler. Yeni asgari ücrete göre bu rakamlar düzenlenecek. Bu teşvikin 2020 yılına kadar süreceğini de belirtmek istiyorum.

"İŞÇİNİ YETİŞTİR" PROGRAMINDA GÜNLÜK 54 LİRA ÖDEME

İŞKUR'un kendi işçini kendin yetiştir programı sürecek ve altı ay olacak. Katılanlara günlük 54 lira cep harçlığı verilecek.

ESNAFA BİR SENDEN BİR DEVLETTEN MÜJDESİ

Bir başka teşvik uygulamamız da esnaflarımızla ilgilidir. Esnaflarımız ekonomik saldırıları en ön safta göğüsleyen ekmek tekneleri ile sahip çıkan vatandaşlarımızdır. 15 Temmuz'daki kahramanlıkları ve cesaretlerini unutmadığımız esnaflarımıza bir müjdemiz var. Önümüzdeki yıl, 3 ve daha az çalışanı olan işletmelerimizin, sağladıkları her ek istihdam için ödedikleri maaş, prim ve  verginin bir ayını kendileri, bir ayını da devlet ödeyecek.

YETİM AYLIĞI KESİLMEYECEK

Mevcut sistemde 18-25 yaş aralığında öğrenci olup da çalışmaya başlayanların yetim aylıkları kesiliyor. Yaptığımız düzenleme ile bu durumdaki öğrencilerimizin aylıklarının devam etmesini sağlıyoruz. 

EĞİTİM KURSUNA KATILAN ANNEYE 400 LİRA

İşbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara, 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira bakım desteği vereceğiz. 

YEŞİL PASAPORT SAHİBİ GENÇLERE MÜJDE 

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport sahibi gençlerimiz, kayıtlı olarak çalışmaya başladıklarında bu haklarını kaybediyorlardı. Artık 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz çalışmaya başlasalar da pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler.

ÖĞREN BUNU BAY KEMAL...

Düşünün, Türkiye'nin anamuhalefeti bile  11,1'den (büyüme) rahatsız. Nerede geziyor, ne yapıyor, uzayda mıdır? Ayakları  yere değmiyor. Ne yapılıyor, ne bitiyor bundan haberi yok. Yap-işlet-devret  anlayışının, BOT anlayışının ne olduğunu bilmeyecek kadar zavallı, cahil  insanlarla bu ülkede siyaset yapılmaz. BOT, yap-işlet-devret, devletin cebinden  bir kuruş çıkmadan, sadece zamana ayarlı bir yatırım anlayışıdır. Öğren bunu  öğren Bay Kemal.

TÜRKİYE HABER AJANSITÜRKİYE HABERLERİ
Yazdır
dr pizzaISPARTA BALIKÇI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
YILIN SON FIRSAT İNDİRİMİ ÖNDER AVM'DEN
ISPARTA BALIKÇI HABERLERİ TAPTAZE BALIKLAR GELDİ
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor
O ücret artık onaysız alınamayacak
Pasaport harçları hakkında önemli karar!
ISPARTA VALİSİ GÜNAYDIN YILIN FOTOĞRAFLARINI SEÇTİ
ISPARTA'DA KAÇAK ALKOLLÜ İÇKİ VE SAHTE BANDROL ELE GEÇİRİLDİ
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI
BAŞBAKAN YILDIRIM BU TARİHTE ISPARTA'YA GELİYOR!
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
ISPARTA'DAKİ HACI ADAYLARI BU HABERE DİKKAT
ISPARTA SGK AÇIKLADI O TARİH DEĞİŞTİ
DİVA SEN’den Milli Piyango açıklaması
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA
OHAL Komisyonundan ihraçlarlar için ilk karar
ISPARTA MÜFTLÜĞÜ İNTİHAR OLAYLARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...
Demlikte kalan çayı atmayınDemlikte kalan çayı atmayın
ISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLAR
Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!Yıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİAngelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Demlikte kalan çayı atmayınISPARTA TARIM FUARINDAN EN ÖZEL FOTOĞRAFLARIsparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı EtkinlikleriYıllardır yanlış kullanılıyormuş meğer!
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİ20 Aralık 2017
ISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKINISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKIN22 Aralık 2017
ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...20 Aralık 2017
2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ2018 TÜRKİYE ASGARİ ÜCRET HABER BÜLTENİ19 Aralık 2017
ISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİISPARTA SON DAKİKA İNTİHAR HABERLERİ20 Aralık 2017
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEKHER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK22 Aralık 2017
ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!21 Aralık 2017
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyorYürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor23 Aralık 2017
Vatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyinVatandaşa kritik uyarı! Sakın ödemeyin18 Aralık 2017
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABERARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER22 Aralık 2017
MAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEKMAAŞLARDAN OTOMATİK OLARAK KESİLECEK18 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE CAM FİLMİ HABERLERİ19 Aralık 2017
ISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİISPARTA VE TÜRKİYE HABERLERİ17 Aralık 2017
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU23 Aralık 2017
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDIISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI22 Aralık 2017
ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEKISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK19 Aralık 2017
ISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINAISPARTA'DA O AVM'DE TÜM ÜRÜNLER YARI FİYATINA22 Aralık 2017
TÜRKİYE BANKA HABERLERİTÜRKİYE BANKA HABERLERİ20 Aralık 2017
İŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARIİŞTE 2018'İN ZAMLI MAAŞLARI21 Aralık 2017
ISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDIISPARTA'DA ÇOBANI ÖLDÜREN ŞAHIS YAKALANDI22 Aralık 2017