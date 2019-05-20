Antalya'da trafik kontrol noktasından kaçmaya çalışan motosikletli, polis memuruna çarptı.Alınan bilgiye göre, merkez Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde motosikletlilere yönelik trafik kontrolü yapan polis ekibi, 27 VE 743 plakalı motosiklete "Dur" ihtarında bulundu.İhtara uymayarak kaçmaya çalışan Abdullah A'nın kullandığı motosiklet, polis memuru Rafet Ilgın'a çarparak devrildi.Kazada hafif yaralanan sürücü ile polis memuru Ilgın, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.İncelemede Abdullah A'nın ehliyetinin bulunmadığı, kullandığı motosikletin zorunlu trafik sigortası ve muayenesinin yaptırılmadığı, plakasının 3 olan son rakamının siyah bantla 8'e çevrildiği tespit edildi.Sürücü hakkında sahtecilik ve plakada değişiklik yapmaktan ayrıca işlem gerçekleştirileceği öğrenildi.ANTALYA (AA) -