Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi tartıştığı teyzesini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Tartışma nedeniyle fenalaşan teyzesi Urgiye Demir'i de 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülmek istenildiğini sırada sedyedeyken vuran Ferhat E, olay yerine gelen polis aracına da ateş etti.Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi tartıştığı teyzesini öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.Alınan bilgiye göre, Ferhat E. (27) ile teyzesi Urgiye Demir (52) arasında, Demir'in Cumhuriyet Mahallesi Nar Caddesi'ndeki evinde tartışma yaşandı.Tartışmanın ardından evden ayrılan Ferhat E, yanına aldığı av tüfeğiyle yeniden teyzesinin ikametine yöneldi. Evin yakınındaki Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde rastgele ateş açan zanlı, bölgede bulunan Samet Ardıç (13) ile Erdal Dal'ı (36) yaraladı.Tartışma nedeniyle fenalaşan teyzesi Demir'i de 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülmek istenildiğini sırada sedyedeyken vuran Ferhat E, olay yerine gelen polis aracına da ateş etti.Polis, Ferhat E'yi gözaltına aldı.Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir kurtarılamadı.Yaralılardan Samet Ardıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, Erdal Dal'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.KAHRAMANMARAŞ (AA) -