"Paran yoksa kredi çek"

Polis araçta bekledi

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde telefonla aranarak dolandırılmaya çalışılan yaşlı adam, kredi çekmek için gittiği bankanın güvenlik görevlisinin durumu fark etmesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.Edinilen bilgiye göre Kızılot Mahallesi'nde yaşayan Ali Tepe isimli vatandaşı ev telefonundan arayan ve kendini merkez karakolundan Murat Başçavuş olarak tanıtan şüpheli, "Senin telefonunun internetini ve senin T.C.’ni kullanarak kredi çekmişler. Merkez karakoluna acil gel. Savcı ifadeni alacak, Olayı aydınlatıp bu çeteyi yakalayalım" dedikten sonra telefonu kapattı.Hemen evden çıkarak aracına binen Ali Tepe’yi bu kez cep telefonundan arayan şahıs, Tepe’den telefonunu sürekli açık tutmasını, eğer bankada parası yoksa kredi çekmesini belirtti. Şahıs, parayı çektikten sonra kendisine getirmesi durumunda işi çözümleyeceklerini söyledi.Şüphelinin talimatları doğrultusunda hareket eden Tepe, Demokrasi Bulvarında bulunan banka şubesine gelerek acilen paraya ihtiyacı olduğunu kendisine ne kadar kredi verebileceklerini sorduktan sonra telefonla şüpheliye 6 bin lira kredi çekebileceğini söyledi. Ali Tepe, bankaya giriş çıkışı sırasında daha önceden tanıdığı ve samimi olduğu bankanın güvenlik görevlisine yaşadığı olayı anlatınca güvenlik görevlisi bunun dolandırıcılık olayı olduğunu anlayıp polisi aradı.Banka şubesine giden polis memurları Ali Tepe ile birlikte şüphelinin talimatı doğrultusunda Tepe’nin aracına binerek beklemeye başladı. Açık olan telefondan sürekli talimatlar veren şüpheli, son olarak Ali Tepe’ye isim, T.C. ve hesap numarası yazdırdıktan sonra PTT şubesine giderek çektiği parayı yatırmasını istedi. Polislerle birlikte yeniden bankaya gelen Ali Tepe, Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisini dolandırmaya çalışanlardan davacı olurken, polis telefon numarası ve PTT’ye para yatırmak üzere verilen T.C.’den yola çıkarak dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı.İHA