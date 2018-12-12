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Tour Of Antalya bu yıl tarih kokacak

Tour Of Antalya bu yıl tarih kokacak
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  - Tour Of Antalya bu yıl tarih kokacak   
  - Güzergahları belirlenen yarışlarda, bu yılın teması antik kentler olarak açıklandı   
 
 - Antalya’da bu yıl ikinci kez düzenlenecek Tour Of Antalya’nın güzergahları belli oldu. Geçen yıl yenilebilir enerji konusunun işlendiği yarışların bu yılki konsepti güzergahlar ve reklamlarda antik kentler olacak.   
  UCI'nin uluslararası yol bisikleti takviminde 2.2 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan “Tour Of Antalya Powered By Akra” yarışması 21-24 Şubat 2019 tarihleri arasında Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden Antalya’da ikinci kez düzenlenecek. Yarışlar öncesinde Akra Otel’de Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Yarışların güzergahlarının da tanıtıldığı toplantıda, güzergahların çoğunluğunda antik kent ve kentin tarihi dokularının göz önüne alındığı dikkat çekti. 
 
  "Antalya'nın katkı koyacak organizasyonlara ihtiyacı var" 
  Çeşitli kurum ve daire amirleri ile sivil toplum kuruluşu ve dernek başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Vali Münir Karaloğlu, tüm belediye, kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lardan organizasyona yardımcı olmasını istedi. Antalya için kültür, sanat ve spor alanlarında gerek Türkiye, gerekse de dünyada ses getirecek organizasyonlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, Tour Of Antalya yarışlarıyla Antalya turizmine olumlu yönde katkı sağlanacağına işaret etti. Vali Karaloğlu, ikincisi düzenlenen organizasyonu her yıl büyüterek gitmeyi amaçladıklarını aktararak, “Kendimize hedef koymalıyız. Yoksa kendimiz söyler kendimiz dinlemiş oluruz. Antalya’nın artık hedefsiz organizasyonlara değil Antalya’ya katkı koyacak organizasyonlara ihtiyacı var” dedi. 
 
  Antik kent konsepti 
  Tour of Antalya Organizasyon Direktörü Aydın Ayhan Güney de, yarışın geçen sene Uluslararası Bisiklet Birliği UCI raporlarına göre 2.2 düzeyinin üstünde olduğuna işaret etti. Yarışlarda 21 ülkeden 27 takımın mücadele edeceğini de belirten Güney, yarışmanın konseptine ilişkin, “Geçen yıl yenilebilir enerji konsepti işlemiştik. Antalya’nın antik şehirlerinin olduğu yeni bir konsept olacak ve onun üzerine çalışacağız. Gelecek sene de Antalya tarım, bir sonraki sene doğal güzellikler olacak” ifadelerini kullandı. 
  Güney, gelecek yıl Tour Of Antalya’yı 2.1 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. 
 
  Parkurlar 
  Yarışma parkurları ise şöyle belirlendi: 
  1.Parkur: Beşkonak - Antalya 143,7 kilometre, 2. Parkur: Antalya - Kemer 117 kilometre, 3. Parkur: Perge - Termessos 92,3 kilometre, 4. Parkur: Side - Antalya 157,6 kilometre, -Gran Fondo (Halk yarışı): uzun parkur 92 kilometre, kısa Parkur 61 kilometre. 
 
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İHA
                                         
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