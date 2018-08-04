Tecavüzcü Coşkun'un acı günü

Tecavüzcü Coşkun'un acı günü
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.08.2018 18:28
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Isparta Düğün Salonları
  - Tecavüzcü Coşkun'un acı günü   
  - Tecavüzcü Coşkun' lakaplı sinema sanatçısı Coşkun Göğen (73), kanser sonucu dün yaşamını yitiren Dünya Göğen’i (36), Antalya’da son yolculuğuna uğurladı.   
  - Coşkun Göğen:   
  - "Arkadaş dediğin böyle olur. Biz kırk senedir sinemanın kötü adamlarıyız. Bize kötü diyenler düşünsün."   
 
- Tecavüzcü Coşkun' lakaplı sinema sanatçısı Coşkun Göğen (73), kanser sebebiyle dün yaşamını yitiren kızı Dünya Göğen’i (36), Antalya’da son yolculuğuna uğurladı.   
  Antalya'da yaşayan Türk sinemasının sevilen karakter oyuncusu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'in ortanca kızı Dünya Göğen, tedavi gördüğü İstanbul’daki özel bir hastanede dün yaşamını yitirmişti. Dünya Göğen için Antalya Muratpaşa Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Coşkun Göğen, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Coşkun Göğen, uzun süre amigoluğunu yaptığı Antalyaspor’un eski yöneticilerinden hayatını kaybeden Özcan Kırmızıoğlu için de dua etti. Metanetini korumaya çalışan Coşkun Göğen’e, sinema sanatçısı Nuri Alço büyük destek verdi. Kızının tabutu önüne gelip bir süre dua eden Göğen’in az da olsa gözleri doldu. 
  ‘Benim adım Cemil’ repliğiyle bilinen Uğurtan Sayıner de arkadaşının desteğiyle cenazeye katıldı.  Kılınan cenaze namazının ardından Dünya Göğen’in cenazesi Uncalı Kent Mezarlığı’na annesinin yanına defnedildi. 

  "Kötü adam diyenler düşünsün" 
  Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Coşkun Göğen, “Dostluk bu, adam işini gücünü bıraktı geldi. Benim kızımın cenazesine geldi. Allah onun gönlüne göre versin. Arkadaş dediğin böyle olur. Biz kırk senedir sinemanın kötü adamlarıyız. Bize kötü diyenler düşünsün. Ben Nuri Alço’ya teşekkür ediyorum. Kızımın da çok iyi arkadaşıydı. Dünya delikanlı olsaydı, yuvarlak olmazdı. Kaygan zeminde yaşıyorlar da herkes tecavüzden bahsediyor. Onlar bastıkları yere dikkat etsinler bence.” diye konuştu. 

  "Güzel dostluğumuz var" 
  Yıllardır omuz omuza birçok film sahnesinde birlikte rol aldığı arkadaşını zor gününde yalnız bırakmayan Nuri Alço ise, “ Güzel dostluğumuz var. Arkadaşın, kötü gününde yanında olmak gerekiyor. Biz gerekeni yapıyoruz. Dostluk budur. Herkes iyi gün dostudur. Ama biz kötü günün de dostuyuz. Gelemeyenler oldu, malum yaz mevsimi ve tatil dönemi. Sinema dünyasından gelemeyenler oldu.” ifadelerine yer verdi. 
 
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İHA                      
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