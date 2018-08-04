- Antalya'nın Korkuteli ilçesi İstanaz Sanat Müziği topluluğu sanatçısı ve yerel sanatçı Mehmet Tiryaki (50), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kiremitli Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Tiryaki, evinde bir anda fenalaşınca yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yerel sanatçıyı hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Tiryaki, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Mehmet Tiryaki, Taşkesik Mahallesi mahallesine defnedildi.İHA