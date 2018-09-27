TCG POYRAZ , Kaş'ta ziyarete açıldı

TCG POYRAZ , Kaş'ta ziyarete açıldı
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Isparta Düğün Salonları

  - TCG POYRAZ , Kaş'ta ziyarete açıldı 
 
- Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla TCG Poyraz hücumbotu Kaş Marina’da vatandaşların ziyaretine açıldı. 
Kutlamalar kapsamında Antalya’nın Kaş ilçesine gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Poyraz hücumbotu, Kaş Marina’daki iskeleye yanaştı. Bayraklarla süslenen TCG Poyraz, sabah saatlerinden itibaren ziyarete açıldı.   
  Kaş Kaymakamı Ulaş Akan, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, gazi, gazi ve şehit yakınlarını gemi girişinde TCG Poyraz hücumbotu Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Serhat Sarışın karşıladı. Ardından gazi, gazi ve şehit yakınlarına öğle yemeği verildi. 
  İskele girişinde oluşturulan kontrol noktasından geçen ziyaretçiler, görevli askeri personeller nezaretinde hücumbotu gezdi. Ziyaretçilere, Preveze Deniz Zaferi ve hücumbot hakkında bilgiler verildi. 
  TCG Poyraz hücumbotu Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Serhat Sarışın, “Dünya Deniz Harp tarihinin kaydettiği en büyük mücadelelerden biri olan Preveze Deniz Zaferi, Türk Milletinin denizlerle buluşmasından son derece yenilikçi ve öncü bir yaklaşımla denizlerin hakimi oluşuna giden yoldaki en önemli dönüm noktasıdır. Barındırdığı temel taktiklerden dünya literatürüne girmiş yaratıcı deniz stratejisine kadar her yönüyle emsalsiz bu zaferi hep birlikte anıyoruz.” dedi. 
  Yemeğe katılanlardan şehit Yusuf Polat’ın babası Hüseyin Polat ve Güneydoğu gazisi Feyzullah Karadağ, düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. 
Program sonunda protokol üyeleri, gemi personeli, gazi, gazi ve şehit yakınları günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 
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İHA 
                                         
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