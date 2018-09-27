Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Süper Lig takımlarından Antalyaspor, deplasmanda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup takımlarından Kdz. Ereğli Belediyespor’a konuk oldu. Normal süresi 2-2 berabere biten maçta uzatmaların ilk bölümünün sonunda Danilo ile golü bulan Antalyaspor sahadan 3-2 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.Hakemler: Koray Gencerler xx, Serdar Diyadin xx, Ata Yıldırım xxKdz. Ereğli Belediyesporspor: Can Avcı xx, Barış Baltürk xx, Vijdan Aladağ xx, Sercan Çekmen xx, Süleyman Baykuş xx, Muhammet Emin Bakan xx, Engin Gülle xx (Eray dk. 73 x), Volkan Uluğ xx (Emre Berkan dk. 91 x), Burak Toker xx, Serbay Aydın xxx (Hami dk. 104 x), Oruc Balaşlı xxx (Koray Kurt dk. 83 x)Yedekler: Ahmet Burgaz, Engin Kankal, Hakan Kenç,Teknik Sorumlu: Zafer ŞahinAntalyaspor: Ozan Evrim xx, Musa Nizam xx, Salih Dursun xx, Bahadır Öztürk xx, Birkan Öksüz xx, Osman Çelik xx, Serdar Özkan xx, Barrada xxx (Sergen dk. 106 x), Danilo xx, Olcan Adın xx (Harun dk. 57 xx), Armel Drole xx (Mustafa dk. 93 x)Yedekler: Enes Şahin, Göktuğ Kımışır, Cenk ŞenTeknik Direktör: Bülent KorkmazGoller: Oruç (dk. 1), Burak (dk.70) (Kdz. Ereğli), Armel Drole (dk. 19), Salih (dk. 64) Danilo (dk. 105+1) (Antalyaspor)Kırmızı Kart: Barış (dk. 90) (Kdz. Ereğli)Sarı Kartlarlar: Serbay, Emre Berkan, Muhammet Emin (Kdz. Ereğli), Birkan, Barrada, Bahadır, Harun, Salih (Antalyaspor)İHA