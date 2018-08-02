- Antalya’da evli çiftin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak önce refüje çarptı, ardından takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan çiftin kazadan sonra tartışırken sürücü Şule Ç., arabasının hurdaya döndüğünü görünce ‘Arabam gitti’ diyerek uzun süre gözyaşı döktü.Edinilen bilgiye göre, kaza, 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 07 ESP 16 plakalı aracın sürücüsü Şule Ç. ile ismi öğrenilemeyen eşi, araçlarıyla ilerlerken sürücü hakimiyetini yitiren Şule Ç., otomobiliyle Gazi Bulvarı ile ile yan yolu ayıran refüjlerdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç takla attı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartılan çift, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Kaza sonrası şoka girdiği gözlenen Şule Ç.. ise eşiyle de tartıştı. Genç kadının eşini ise polis tartışmanın uzamaması için kadının yanından uzaklaştırdı. Bu sırada aracının hurdaya döndüğünü gören Şule Ç., ‘Arabam gitti’ diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası genç çift, akrabalarının getirdiği bir araçla kaza yerinden ayrıldı.Hurdaya dönen araç ise çekici tarafından kaldırıldı.İHA