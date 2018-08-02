- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dövizdeki rekor yükselişin herkesi zora soktuğunu belirterek, ‘iyi komşuluk adına mülkünü kiraya veren mülk sahiplerine ABD Doları’nı 4 TL, Euro’yu da 5 TL olarak sabitleme’ çağrısı yaptı. Çağrıya uyanlara, törenle ‘İyi Komşuluk Belgesi’ verilecek. ‘İyi Komşuluk Belgesi’ alanlar, Muratpaşa’nın spor tesislerinden ücretsiz yararlanacak, belediye etkinliklerinde VİP konuk olarak ağırlanacak.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dövizdeki rekor yükselişin herkesi zora soktuğunu belirterek, mülkünü kiraya veren ‘mülk sahiplerine ABD Doları’nı 4 TL, Euro’yu da 5 TL olarak sabitleme’ çağrısında bulundu. Döviz kurundaki rekor yükselişin tüketiciden esnafına ve tüccarına herkesi olumsuz etkilediğini söyleyen Uysal, döviz kurunu sabitleyen mülk sahiplerine, törenle ‘İyi Komşuluk Belgesi’ vereceklerini söyledi. Uysal, “İyi Komşuluk Belgesi alacak komşularımız, belediyemizin tüm etkinliklerinde VİP konuk olarak ağırlanacak” dedi.İyi komşuların ayrıca başta Süleyman Erol Yüzme Havuzu olmak üzere belediyenin tüm spor tesislerinden ücretsiz yararlanmasını sağlayacaklarını belirten Başkan Uysal, “Belediyemize ait billboard gibi açık hava reklam araçlarımızla ve yerel gazetelere ilan vererek, çağrımıza uyan iyi komşularımızın isimlerini tek tek belirterek teşekkür edeceğiz” diye konuştu.Başkan Uysal, diğer belediye ve kamu kurumlarını da benzer uygulamalar yapmaya davet etti.İHA