Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ilk maç 17 Mayıs Cuma günü Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak. 18 Mayıs Cumartesi günü 2, 19 Mayıs Pazar günü 4 maç ve 20 Mayıs Pazartesi günü ise 2 maç oynanacak.
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