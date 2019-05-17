Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında ilk maç 17 Mayıs Cuma günü Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak. 18 Mayıs Cumartesi günü 2, 19 Mayıs Pazar günü 4 maç ve 20 Mayıs Pazartesi günü ise 2 maç oynanacak.