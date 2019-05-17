Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki gün önce düzenlenen operasyonda firari 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.Şüphelilerden bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan iletişim kurdukları iddia edildi.Zanlılardan 15'i emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılanlardan 3'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için 15 Mayıs'ta Adana, Gaziantep, Van, İzmir, Şırnak ve Bayburt’ta eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında infaz koruma memuru, özel okul öğretmeni, meslekten ihraç edilen emniyet müdürü, komiser, polis ve pasif görevde astsubayların da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.ADANA (AA) -