Sosyal medya vurguncularının yeni yöntemi ‘Hediye tuzakları’

Sosyal medya vurguncularının yeni yöntemi ‘Hediye tuzakları’
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Sosyal medya vurguncularının yeni yöntemi ‘Hediye tuzakları’ 
  - Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun vatandaşları uyardı 
  - " 6662 ve 7979 SMS numarasına dikkat “ 
 
 - Dolandırıcıların yeni yönteminin sosyal medya üzerinden ‘Hediye tuzakları’ olduğunu belirten Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Altun, dolandırıcıların bazı bankaların orijinal web sitesinin birebir aynısını taklit ettiğini de sözlerine ekledi.   
  Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun dolandırıcıların her gün yeni yöntemler denemeye devam ettiklerini belirterek, sosyal medyada ki vurguncuların hedefinde hediye tuzakları olduğunu kaydetti. Bankaların orijinal web sitelerinin birebir aynısını taklit ederek ‘Bankamızdan işlem gerçekleştiren ilk 50 kişiye telefon, otomobil ya da ev ‘ hediye edeceklerini belirten Altun, hackerların bu yöntemlerle vatandaşı maddi ve manevi yönden mağdur ettiklerini söyledi. Altun, “Hiçbir banka sosyal medya üzerinden hediye duyurusu yapmaz. Banka müşterileri mutlaka bankanın orijinal web sitesine girip hediye verilip verilmediğini kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca kullanıcılar adres çubuğunda mutlaka com ya da com.tr uzantısına dikkat etmeliler. Linkleri tıklarken çok dikkatli olmakta fayda var” dedi. 
 
  Sosyal medyada hediyeye kanmayın 
  Sosyal medya üzerinden yapılan vaat tuzaklarını anlatan Altun, en çok tuzağa düşülen yöntemin sosyal medya olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: 
  “Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve hırsızlık, sanal ortamda kumar oynatmak ve imkan sağlamak, verilerin izinsiz kullanımı ve sertifika sahteciliği, bilişim sistemini kullanarak haberleşmenin engellenmesi, bilişim sistemi aracılığıyla özel hayata karşı işlenen suçlar, bilişim sistemlerinde çocukların cinsel istismarını kullanmak, bilişim sistemini kullanmak suretiyle sanayi ve ekonomiye karşı işlenen suçlar, bilişim suçlarıdır. Bilişim-medya okur yazarı olamayan bireyler hackerlerin tuzağına daha kolay düşüyor. En çok işlenen suç ‘kredi kartı sahteciliği ve hırsızlığı’, örneğin sosyal medyada, internet üzerinden işlem yapan 50 kişiye cep telefonu ya da otomobil ya da ev hediyesi vaat edilmişse bu tuzaktır. Çünkü hiçbir banka, sosyal medya hesabı üzerinden böyle bir hediye vaat etmez. Hackerler bundan başka sahte elektronik posta ve sahte banka sitesi oluşturmak suretiyle kullanıcıları tuzağa düşürüyorlar. Bundan başka ‘criptoloker’ adını verdiğimiz bir yöntemde virüs programları kullanılarak cihazlara virüs gönderiliyor. Cihaza yerleşen virüs banka ve diğer önemli bilgileri şifreleyerek hackerlere veriyor. Hackerlar da bu bilgiler karşılığında tehdit ve şantajla dolar ya da Euro cinsinden para istiyorlar” 
 
  “6662 ve 7979 SMS numarasına dikkat “ 
  Hackerlerin en önemli silahının vaat üzerinden tuzak kurmak olduğunu dile getiren İsa Altun, sosyal medya hesabını kaptıran kullanıcılar üzerinden ‘Telefonun faturalı ise sana göndereceğim kısa mesaja evet deyip SMS atarsan hediye çeki kazanacaksın’ vaadi üzerinden, SMS başına 160 ile 200 lira arasında ücretlendirme alındığını vurguladı. Altun, “Sosyal medya hesabını kaptıran birisi için bu büyük bir rakam. Örneğin, 6662 kısa mesaj servisine çok dikkat etmek gerekiyor. Kullanıcının hesabını çalan hırsız, kullanıcının hesabından kullanıcının arkadaşlarına, ‘Hediye çeki göndereceğim, telefonunu verir misin?’ diyor ve aldığı telefona mesaj gidiyor. O mesaja EVET yazıp 7979’a yollandığında ise, cevaplayan kişiye 44 TL ücret kesiliyor” ifadelerini kullandı. 
 
  Dolandırıcının IP’sini bulmak 
  Hesabı ele geçiren hırsızın, kullanıcıların arkadaşlarıyla sanki kullanıcının kendisiymiş gibi konuşarak, mesaja EVET olarak yanıt vermesini sağladığını ileri süren Altun,  bu yanıtı veren kullanıcının faturasına ise hemen 44 TL borç düştüğünü söyledi. Böyle bir durumla karşılaşmamak için vatandaşlara uyarıda bulunan Altun, “Eğer sizde böyle bir durumda karşılaşırsanız, Facebook hesabından ‘Ayarlara git; güvenlik ve giriş yaptığın yerler bölümünden dolandırıcının IP adresini alarak savcılığa şikâyette bulunabilirsiniz” dedi. 
 
  Banka telefonlarına dikkat 
  Dolandırıcıların bir başka yönteminin ise vatandaşı özel bir bilgisayar yazılımı ile kendi çalıştığı banka ile aynı numaradan aradıklarını ifade eden Altun sözlerini şöyle sürdürdü: 
  “Banka telefonu ile tek fark numaranın başında (+1) gibi bir kod bulunuyor. Kullanıcı dikkatli davranmazsa tuzağa düşebilir. Çünkü kendini bankacı olarak tanıtan hacker, kullanıcının TC kimlik numarasını söylüyor. Adres ve limit bilgisi gibi bilgiler vererek güven kazanıp, kullanıcının kredi kartı ile yurt dışından işlem yapıldığını söylüyor. İşlem sırasında vatandaşa bankadan yüksek miktarlarda online kredi talebi olduğunu söylüyor. Bireye işlemlerin iptali için şifre gönderileceği, kartın bloke olması için bu şifreleri telefona girilmesi gerektiği belirtiliyor. Çok işlem yapıldığı iddia edilerek her işlem için ayrı şifre gönderiliyor. Burada önemli bir detay ortaya çıkıyor. Vatandaşa kesinlikle şifre vesaire bir bilgi sormuyor. Vatandaşa, cep telefonuna bankadan gelen SMS şifresini tuşlaması söyleniyor. Gelen SMS ise vatandaşın çalıştığı bankanın SMS formatı ile neredeyse aynı olduğu için şüphe çekmiyor. Gönderilen bu şifreler ve tuşlamalar sonucunda da vatandaşın kredi kartından yüksek tutarda para çekip dolandırıyorlar” 
 
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İHA                           
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