- Antalya’nın en önemli turizm bölgelerinden Kundu’da yaklaşık 600 esnafın dükkan kiraları euro ve dolardan liraya çevrildi.Türk parasının korunmasına yönelik hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname, Antalya’da iş dünyasının uzun süredir gündemde tuttuğu dövize endeksli kira ve sözleşme krizini bitirdi.Turizmin başkenti Antalya’nın en gözde turizm merkezlerinden irili ufaklı 600 esnafın bulunduğu Kundu’da, dövize endeksli kira ve sözleşme döneminin sona ermesinin mutluluğu yaşanıyor. Ağırlıklı olarak tekstil ve gıda üzerine faaliyet gösteren yaklaşık 600 esnaf AVM tarzı inşa edilen yapılardaki dükkanlarda kiralarını döviz üzerinden ödüyordu. AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz’ı ev esnafı ziyaret edip, yeni dönemde kiraların lira üzerinden yapılacağının müjdesini verdi. Esnafın sorunlarını da dinleyen Çelik, mağazalara yaptığı ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, 600 esnafın yıllık 20 bin ile 120 bin euro arasında kira ödediğini belirterek, dövizdeki dalgalanmayla birlikte kiraların daha da yükseldiğini anlattı. Bundan sonra kira bedelini lira üzerinden ödenecek olmasının tüm esnafı memnun edeceğini dile getiren Kanmaz, “ AVM tarzı yerler aidat adı altında esnafımızdan 5 euro para alıyorlar.Bu bizi çok mağdur ediyor.Bir çok yere başvuru yaptık ama sonuç alamadık. Yılda yüz binlerce turiste hizmet vermemize rağmen istediğimiz hizmeti alamıyoruz. Bölgemize bir sağlık merkezi ve kent meydanı istiyoruz.” dedi.İHA