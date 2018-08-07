Sel sonrası seralara giren üreticileri gördükleri manzara üzdü

Sel sonrası seralara giren üreticileri gördükleri manzara üzdü
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Isparta Düğün Salonları

  - Sel sonrası seralara giren üreticileri gördükleri manzara üzdü 
  - Kurtarabildikleri ürünleri toplamaya çalışan üretici destek bekliyor 
  - Elmalı’da sel tarım arazilerinde zarara yol açtı   
  
 -  Antalya'nın Elmalı ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel, bazı ev ve tarım arazilerinde zarara yol açtı. Sel sonrası seralara giren üreticiler gördükleri manzarayla büyük üzüntü yaşadı. 
  Salur, Yılmazlı ve Eskihisar mahallelerinde etkili olan sağanağın ardından Elmalı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, molozlarla kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. Bölgede inceleme yapan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selin yaralarının sarılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi. Can kaybı bulunmadığını belirten Öztekin, şunları söyledi: 
  "Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. İlk belirlemelere göre 12 ev sular altında kaldı, yaklaşık 450 dekarlık sera alanı zarar gördü. Selin ardından aralıksız çalışmalarımız sürüyor. İş makineleriyle selin getirdiği molozlarla kapanan ara sokaklar ulaşıma açıldı, suların tahliyesi sağlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Elmalı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için çalışıyoruz. Allah bir daha bölgemize, ülkemize böyle şeyler yaşatmasın. Ürün fiyatlarının normalin üstünde seyrettiği bugünlerde üreticimiz tam para kazanmaya başlamışken yaşanan bu felaket üreticinin moralini bozdu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi. 
 Salur Mahallesi'nden üretici Osman Akar, Salur Dağından gelen sel sularının ovada bulunan kapalı seraları tamamen doldurduğunu ve seralarda bulunan domates, salatalık ve fasulyeyi sular altına aldığını belirterek, "Zararımız çok büyük. Şu an yaralarının sarılması için çalışıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Doğal bir afet yaşadık" dedi. 
 
  Üretici seralardaki ürünlerini kurtarmaya çalışıyor 
  Üretici Hilmi Akar ise, "Dağlardan gelen selin yol açtığı zarar çok büyük. Devletimizin su giderlerini genişletmelerini, bu tür afetlere karşı daha da önem almalarını istiyoruz" dedi. 
  Salur Mahallesi sakini Hasan Kılıç, "Dün yaşanan sel felaketinde yüzlerce dönüm sera sular altında kaldı. Devlet büyüklerinden isteğimiz buraya bir sel kapanı ya da selde zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanmasını istiyoruz. Tüm seralarımız kullanılmayacak durumda. Salur köyünün yüzde 70’i zarar gördü. Küçük bir sel felaketinde zarar görüyoruz. Geçmiş yıllarda Yuva kasabasında meydana gelen sel felaketinde 20 milyon TL’lik sel kapanı yapılmıştı. Salur köyünün geçim kaynağı seracılık. Buraya da sel gibi olaylarda zararı en asgariye indirilmesi için sel kapanı yapılmasını istiyoruz" dedi. 
 
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İHA
                                         
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