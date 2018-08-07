Antalya'da 2.8 kilo ağırlığındaki 6 aylık bebeğe 100 gramlık karaciğer nakli

Antalya'da 2.8 kilo ağırlığındaki 6 aylık bebeğe 100 gramlık karaciğer nakli
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Antalya'da 2.8 kilo ağırlığındaki 6 aylık bebeğe 100 gramlık karaciğer nakli   
  - Türkiye’de en düşük ağırlıklı karaciğer nakli yapılan bebek Sare oldu.   
  - Anne karnında yoğun demir birikmesi nedeniyle karaciğer yetmezliği ile dünyaya gelen 6 aylık bebeğe babasından alınan 100 gram ağırlığındaki karaciğer başarıyla nakledildi 
  - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı:   
  - "Dünyada ve Türkiye’de tahminim en küçük bebeklerden, 2.8 ağırlıkla ameliyata aldık" 
 
 - Antalya'da, anne karnında yoğun demir birikmesi nedeniyle karaciğer yetmezliği ile dünyaya gelen 2.8 kilogram ağırlığındaki 6 aylık bebeğe babasından alınan 100 gramlık karaciğer başarıyla nakledildi. Türkiye’de en düşük ağırlıklı karaciğer nakli yapılan bebek Sare oldu. 
  Minik Gülsüm Sare’nin sağlık durumu hakkında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Toplantı Salonu’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve aynı zamanda hastane Başhekimi Prof.Dr. Bülent Aydınlı, 3 ay önce Sare’ye karaciğer nakli yaptıklarını hatırlattı. 
  Sare’nin literatürde karaciğer nakli yapılan en küçük bebeklerden biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aydınlı, "Dünyada ve Türkiye’de tahminim en küçük bebeklerden. 2.8 ağırlıkla ameliyata aldık. Babası donör oldu ve uyumlu çıktı. Babasının vereceği küçük karaciğer parçası bile bebeğimize büyüktü. Ameliyatta karaciğer parçası bir daha küçültüldü. Bebeğin yapıları çok küçüktü. Karaciğer o en küçük damarını mikroskopla yaptık. Ardından 3 ay yoğun bakımda bakıldı" dedi. Bebeğin naklin ardından 3 kilograma ulaştığını dile getiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Boğazında trakeostomi var, solunum sıkıntılı olduğu için yapıldı. Bir hafta sonra kapatılacak" diye konuştu. 
 
  "100 gramlık karaciğer parçası" 
  Prof.Dr. Aydınlı, yaklaşık 7 saatlik bir operasyonla 100 gram ağırlığındaki karaciğerin Sare’ye nakledildiğini bildirdi. Prof. Dr. Reha Artan, bebeğin ağır bir sistemik hastalığının olduğunu, anne karnında yoğun demir birikimi nedeniyle bebeğin karaciğerini kaybettiğini belirtti. 
  Prof. Dr. Ömer Özkan ise bebeğin kısa zamanda kendini toparlayıp, kilolarına kavuşacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. 
 
  Babadan teşekkür 
  25 yaşındaki memur baba Mesut Yağcı, 6 aydır hastanede olduklarını ifade ederek, "Hocalarımızın emekleri çok fazla. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bebeğimizi sağ salim şekilde evimize götüreceğiz" dedi. 
  19 yaşındaki ev hanımı Fatma Yağcı, doktorlara teşekkür ederek, bebeklerinin hayata tutunduğunu bunu sağlayan doktor ve devlete minnettar olduğunu söyledi. 
  Toplantıya, Organ Nakli Ünitesinden Doç. Dr. Abdullah Kısaoğlu, Organ Nakli Ünitesinden Doç. Dr. İsmail Demir, Çocuk Gastroenteroloji Uzman Doktor Atike Atalay, Çocuk Gastroenteroloji prof Dr. Reha Artan, Çocuk Yoğun Bakımdan Prof.Dr. Oğuz Dursun,Prof.Dr. Ömer Özkan, bebeğin ailesi ve yakınları katıldı. 
 
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İHA                            
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