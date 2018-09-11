- Ebru ve taş süsleme sanatçısı Saniye Çavuşoğlu "Gelenekten Geleceğe" adlı 3'ncü kişisel Ebru ve Taş Süsleme Sergisi düzenledi. İbradı Muammer Aksoy kültür evinde açılan sergide ebru ve taş sanatından 42 eser sergilendiEbru ve taş süsleme sanatçısı Saniye Çavuşoğlu, el sanatları öğretmeni olduğunu ve 5 yıldır Büyükşehir Özel Eğitim okulunda Özal bireylerle özel öğrencilerle çalışma yaptığını söyledi.Ebru sanatı ve tas sanatıyla uğraştığını ve memleketi İbradı'da yapmış olduğu eserleri sergilemek istediğini söyleyen Çavuşoğlu, ".Ebru sanatı benim için bir yasam, bir gönül verme sanatıdır. İbradı'da sergi açmamdaki amaç sanatı halkla birleştirmek, toplumu sanatla aydınlatmaktır. Sanat ancak toplumla var olur. Sanatla toplum gelişir ve aydınlanır. Ebru sanatı ve tas sanatının bir çok özelliğinin yanında terapi gibi tedavi etme özelliği vardır." diye konuşan Çavuşoğlu, şöyle devam etti;"Ebru sanatı kalbinden geçenlerin suya yansımış halidir. Gönülden gelen ve renkler aracılığı ile suya düsen ne var ise suyun yüzünde can buluşudur. Su hayat kaynağımız ve hisseden bir madde. Dokusunda su olan her şey insana gönül rahatlığı ve huzur veriyor. Ebru sanatı gibi Tas sanatının da rahatlatıcı özelliği var. Tas Sanatında kullandığımız malzemeler hepsi doğal ve doğada bulunan çoğu üzerinde yürüdüğümüz çakıl tasları yada yere duşmuş olan yapraklardan oluşuyor"Sergide 'Ebrulu Atatürk Portleri' büyük ilgi toplarken sanatçının deniz taşları, kuş tüyleri gibi farklı materyallerle oluşturduğu tablolar da dikkat çekti.İHA