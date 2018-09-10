- Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Işıklar’da Kapalı Spor Salonu yerine yapılacak Kent Müzesi ile ilgili çalışmalara yönelik eleştirilere cevap veren Başkan Türel, “Kent müzeleri bir şehrin hafızasını yok etmez aksine gelecek nesillere taşır. Biz orada Kent Müzesi yaparak şehrin hafızasını koruyacak bir adım atıyoruz. Zamanında yapılmış ve uygulanamamış projeleri yapıyoruz diye herhâlde herkes hasedinden çatlıyor” dedi.Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısını geçekleştirmek üzere toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi 35 gündem maddesini karara bağladı. CHP Grup Sözcüsü Cansel Çevikol’un 4 yıldır meclisin ilk kez 35 gündem maddesi ile toplandığını söylemesi üzerine Başkan Türel, “Artık finale geliyoruz herhâlde ondan. Görev süresinin sonuna doğru demek ki yapılacak işlerin çoğu tamamlanmış, gündem maddeleri de ortalama olarak azalıyor. Aslında bu güzel bir durum” dedi.Başkan Türel Meclis Toplantısında basında “Anılar Yıkılıyor” şeklinde yer alan Işıklar’daki Spor Salonu yerine yapılacak Kent Müzesi ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Başkan Türel, meclis toplantısı öncesinde sosyal medyada konuya ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlatarak “Kapalı Spor Salonu yıkılmıyor. Dış cephesi aynen korunarak Kent Müzesi’ne dönüştürülüyor” dedi.Başkan Türel, mecliste yaptığı açıklamada, “Proje Sayın Bekir Kumbul döneminde Mimarlar Odasıyla yapılmış bir yarışma projesi. Bizde kurumlarda süreklilik vardır. CHP’li belediye bu projeyi yapmış biz uygulamayacağız diye bir şey yok. Zamanında yapılmış ve uygulanamamış projeleri yapıyoruz diye herhâlde herkes hasedinden çatlıyor” şeklinde konuştu.“Anılar Yıkılıyor” ifadelerini de doğru bulmadığını belirten Başkan Türel, söz konusu spor salonunda herkesten çok kendi hatırları olduğunu ifade ederek, “Konuşanların hepsinden 50 kere daha fazla o salonda ben basketbol oynamış birisiyim. Kent müzeleri bir şehrin hafızasını yok etmez aksine gelecek nesillere taşır. Biz orada Kent Müzesi yaparak şehrin hafızasını koruyacak bir adım atıyoruz. Geçmişte CHP’li belediyenin yapmış olduğu proje iyi değil diyorlarsa CHP’liler onu açıklasın. Biz iyi olduğuna inanıyoruz ve uyguluyoruz” dedi.İHA