- Muratpaşa Belediyesi’nin Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlendiği “Muratpaşa’da Sanat Var” etkinliklerinde ikinci hafta, yarın açılışı gerçekleştirilecek Salvador Dali'nin “Zodyak/Pantagruel” sergisiyle başlıyor.Muratpaşa Belediyesi’nin 26 Ekim’de açılışını gerçekleştirdiği ve Antalya’nın kültür - sanat dünyasına yeni bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, Muratpaşa’da Sanat Var etkinlikleri ikinci haftasına girdi. Hafta, yarın saat 17.30’da açılışı gerçekleştirilecek Salvador Dali’nin “Zodyak/Pantagruel” adlı resim sergisiyle başlıyor. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı Şebnem Bahar Art Galeri’nin destek olduğu sergi, Salvador Dali’nin burçlar üzerine 1967’de yaptığı resimler ve fantastik edebiyatın başlangıcı sayılan Fransız hümanist, filozof, yazar François Rabelais’in 16’ncı yüzyılda yazmış olduğu “Dev Gargantua ve Oğlu Pantagruel’in Olağanüstü Hayatları” kitabını konu edinen “Pantagruel” resimlerinden oluşuyor. Ücretsiz gezilebilecek sergi 6 Ocak’a kadar açık kalacak.Muratpaşa’da Sanat Var etkinlikleri aynı gün akşam Cihat Aşkın ve Mehru Ensari konseriyle devam edecek. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak konserde keman virtüözü Cihat Aşkın ve piyanoda Mehru Ensari, türkülerden tangolara Türkiye'nin farklı yörelerinden seçilen çok değerli eserleri seslendirecek.Türkan Şoray Kültür Merkezi, Pazar akşamı ise ‘Devlet Sanatçısı’ İdil Biret’i ağırlayacak. Carnegie Hall, Symphony Hall, Royal Festival Hall, Theatre des Champs Elysees, Konzerthaus, Semper Oper, Philharmonic Hall, Muzikverein, Tchaikovsky Hall gibi başlıca salonlarda beş kıtayı kapsayan iki binden fazla konser veren dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in konseri saat 20.00’de başlayacak.İHA