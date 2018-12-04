Kepez Belediyesi’nde yılın son meclisi toplandı

Şehitlerin ismi Kepez’de yaşayacak

Nergiz Cömertoğlu Anaokulu’na arsa

- Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Nice büyük eserlere, projelere imza atan, kimseye borcu olmayan, kasası ağzına kadar paralarla dolu olan ve bütçesi yıldız gibi parlayan bir belediyeyiz” dedi.Kepez Belediye Meclisi, 2018 yılının son olağan toplantısında 18 gündem maddesini görüştü. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aralık ayı olağan meclis toplantısında maddelerin görüşülmesine geçilmeden önce gündem dışı soruları cevaplandırdı.Başkan Tütüncü, belediyesinin, geçtiğimiz aylarda Sayıştay raporlarıyla ilgili algı operasyonuyla karşı karşıya kaldığını belirterek, “Sayıştay’ın, belediyemizin 2017 raporuyla ilgili yapmış olduğu değerlendirmeler tamamen muhasebe tekniği bakımındandır. Muhasebe tekniği bakımından yapılan bir değerlendirmeyi, kalkıp da esasa ilişkin bir durummuş gibi göstermek; seçime beş kala belediyemizin itibarini zedelemeye dönük bir yaklaşım değilse iş bilmezliğin ta kendisidir. Sayıştay raporuyla ilgili estirilen yalan rüzgarının aslında temelinin olmadığı görülmektedir” dedi.Başkan Tütüncü’nün gündem dışı soruları cevaplamasının ardından Afrin Zeytindalı Harekâtı’nda şehit olan Antalyalı Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın isminin bir caddeye verilmesi talebi görüşüldü. İsim Tespit Komisyonu’nun raporu doğrultusunda Yeni Doğan Mahallesi’ndeki 3066 sokağın, Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz Caddesi, olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.Kepez Belediye Meclisi, Yeni Emek Mahallesi’ndeki kentsel yenileme projesi kapsamında başka bir alana taşınan parka, geçmiş yıllarda verilen Şehit Öğretmen Metin Kaynar isminin, yine bu bölgede yaşatılması talebini de karara bağladı. Atatürk Mahallesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi ile 2627 Sokak köşesinde bulunan parka, Şehit Öğretmen Metin Kaynar isminin verilmesi oy birliği meclisten geçti.Kepez Belediyesi Meclisi, geçtiğimiz günlerde Antalya Valilik makamında protokolü imzalanan Nergiz Cömertoğlu Anaokulu ve çok amaçlı salon binasının yapılacağı arsanın tahsis talebini de değerlendirdi.Meclis, mülkiyeti Kepez Belediyesine ait olan Varsak Ayanoğlu Mahallesi’ndeki uygulama imar planında kreş alanı olarak planlanan 3 bin 218 metrekarelik parseli, Nergiz Cömertoğlu Anaokulu ve çok amaçlı salon tesisinin yapılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesini oybirliği ile onadı.İHA