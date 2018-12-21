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Resmi Gazete'de yayımlandı Trafik sigortalarında yeni tarife

Resmi Gazete'de yayımlandı Trafik sigortalarında yeni tarife
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Trafik sigortalarında yeni tarife
Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında 2019-2022 döneminde uygulanacak asgari teminat tutarları belirlendi.

azine ve Maliye Bakanlığının, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu  Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girmek üzere  Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili  mesleki faaliyette bulunanlar için yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari  maddi sigorta teminatı araç başına 36 bin lira, kaza başına 72 bin lira olacak.
 
İnsan ve eşya taşımada kullanılan motorlu araçlar, römork, iş  makineleri, tarım araçları, özel amaçlı araçlar, motosiklet ve yük motosikletleri  için aynı dönemde sağlık giderleriyle sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 360  bin lira olurken, kaza başına verilecek teminat tutarları 1 milyon 80 bin lira  ile 3 milyon 600 bin lira arasında değişecek.
 
Yılın ikinci yarısında teminat tutarları artacak
 
Söz konusu teminat tutarları yılın ikinci yarısından itibaren artış  gösterecek. Motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki  faaliyette bulunanlar için 1 Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari maddi  sigorta teminatı ise araç başına 39 bin lira, kaza başına 78 bin lira olacak.
 
Bu dönemden itibaren motorlu araç işletenleri için sağlık giderleriyle  sakatlanma ve ölüm teminatı kişi başına 390 bin lira olurken, kaza başına  verilecek teminat tutarları 1 milyon 170 bin lira ile 3 milyon 900 bin lira  arasında değişecek.
 
Motorlu araç işletenleri ve motorlu araçlarla ilgili mesleki  faaliyette bulunanlar için asgari maddi sigorta teminat tutarı, 2020'de araç  başına 41 bin lira, kaza başına 82 bin lira, 2021'de araç başına 43 bin lira,  kaza başına 86 bin lira ve 2022'de araç başına 45 bin lira, kaza başına 90 bin  lira olarak uygulanacak.
 
Ek teminat tutarları
 
Sürücü dahil koltuk sayısı 10 ve üzeri olan araçlarda sağlık gideri,  sakatlanma ve ölüm teminatları için kaza başına asgari sigorta teminat tutarına  eklenecek teminat tutarları, 1 Ocak 2019'dan itibaren 1 milyon 800 bin lira ile 9  milyon 360 bin lira arasında değişecek. Yılın ikinci yarısından itibaren bu  tutarlar 1 milyon 950 bin lira ile 10 milyon 140 bin lira arasında olacak.
 
Söz konusu ek teminat tutarları 2020'de 2 milyon 50 bin lira ile 10  milyon 660 bin lira, 2021'de 2 milyon 150 bin lira ile 11 milyon 180 bin lira,  2022'de 2 milyon 250 bin lira ile 11 milyon 700 bin lira arasında değişecek.
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