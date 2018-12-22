Borcu olanlar müjde: Yeni fırsat geliyor!

Trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi, emlâk vergisi ile diğer vergi ve prim borcu yapılandırılması ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden mükelleflere yeni bir hak daha geliyor.



Milyonlarca vergi mükellefinin beklediği yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Trafik cezaları başta olmak üzere, moturlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi ile diğer vergi ve prim borcu yapılandırılması bozulan mükellefe yeni bir hak daha geliyor.





Geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasa teklifine eklenen maddeyle Ocak ayına kadar ödeme imkânı getirilmişti.



ŞUBAT SONUNA KADAR SÜRE VERİLECEK



Söz konusu teklif Genel Kurul’da görüşülmeyi beklerken, TBMM Başkanlığı’na yeni sunulan teklifle sürenin şubat ayına uzatılması öngörüldü.



SADECE 'GEÇ ÖDEME ZAMMI' ALINACAK



Buna göre, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde taksitleri ödememiş olanlar, şubat ayının sonuna kadar ödeme yapabilecekler. Bu mükelleflerden sadece geç ödeme zammı alınacak. Aralık ayında ve ocak ayında ödenmesi gereken taksitler de şubat sonuna kadar ödenebilecek.



