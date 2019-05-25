Ramazanda serinliğin adresi: "Yeşil Cami"

Ramazanda serinliğin adresi: "Yeşil Cami"
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Kavurucu sıcakların yaşandığı Adana'da, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesindeki çok sayıda çiçekle "Yeşil Cami" olarak bilinen Köprüköy Camisi, ramazan ayı dolayısıyla en yoğun günlerini yaşıyor. Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 89 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camisi, ramazanda da ilgi görüyor. Baharın gelmesiyle yeşile bürünen, yaz aylarında da bu özelliğini koruyan cami, bahçesindeki ağaçların oluşturduğu gölgelik alanlarıyla kentte 40 dereceyi bulan sıcaklarda cemaatin namaz saatleri dışında da vakit geçirdiği yerler arasında yer alıyor.


HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Ramazanda serinliğin adresi: "Yeşil Cami"
- Kavurucu sıcakların yaşandığı Adana'da, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesindeki çiçeklerle dikkati çeken Köprüköy Camisi, ramazanda daha fazla ilgi görüyor 
- Cami imamı Fahri Onur: 
"Cemaatimiz cami ve bahçesiyle birebir ilgileniyor. Her türlü bakımı, sulaması, gübrelemesi, temizlemesiyle ilgileniyorlar, temiz bir halde bırakıyorlar. Cemaatimiz camimizde hava sıcaklığını hissetmiyor"

Kavurucu sıcakların yaşandığı Adana'da, dış duvar ve minaresini kaplayan sarmaşıklar ve bahçesindeki çok sayıda çiçekle "Yeşil Cami" olarak bilinen Köprüköy Camisi, ramazan ayı dolayısıyla en yoğun günlerini yaşıyor.  
Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde, Bosnalı Salih Efendi öncülüğünde yapımına başlanan ve 89 yıl önce ibadete açılan Köprüköy Camisi, ramazanda da ilgi görüyor.
Baharın gelmesiyle yeşile bürünen, yaz aylarında da bu özelliğini koruyan cami, bahçesindeki ağaçların oluşturduğu gölgelik alanlarıyla kentte 40 dereceyi bulan sıcaklarda cemaatin namaz saatleri dışında da vakit geçirdiği yerler arasında yer alıyor. 
Bahçesine 1960'lı yıllarda dikilen sarmaşıkların cami duvarlarını ve minareyi kaplaması dolayısıyla halk arasında "Yeşil Cami" olarak da bilinen Köprüköy Camisi, cemaate ve ziyaretçilerine botanik bahçesinde gezdikleri hissi uyandırıyor.
Cami imamı Fahri Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin, cemaatin de özverili çalışmasıyla tertemiz bir halde olduğunu söyleyerek, "Camimize yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafir geliyor. Özellikle sarmaşıklar ilgi çekiyor. Peygamber Efendimizin  mübarek Sakal-ı Şerif'i de burada emanet olarak, onu da muhafaza ediyoruz. Camimizin manevi atmosferi yüksek." ifadesini kullandı.
Onur, 1930'lu yıllarda yapılan caminin 1980'li yıllarda minare bölümüne dikilen sarmaşık fidesiyle bugünkü haline geldiğini aktararak, "Cemaatimiz cami ve bahçesiyle birebir ilgileniyor. Her türlü bakımı, sulaması, gübrelemesi, temizlemesiyle ilgileniyorlar, temiz bir halde bırakıyorlar. Cemaatimiz camimizde hava sıcaklığını hissetmiyor." diye konuştu.
- "Milletin gönlünü açan bir cami"
Cami müezzini Alican Çelikel de büyüdüğü mahallenin camisinde görev almaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Camimiz özellikle ramazanda Adana'nın çeşitli yerlerinden, hatta şehir dışından turistler de dahil insanların ilgisini çekiyor." dedi.
Cemaatten Şaban Salkım, caminin bakımlı olduğunu belirterek, ramazanda özel olarak buraya gelenlerin sayısının arttığını anlattı. 
Nuri Dursun da sıcak geçen ramazanda cami bahçesinde vakit geçirdiklerini anlatarak, "Milletin gönlünü açan bir cami. Ramazanda burada serinlemek, vakit geçirmek çok güzel." diye konuştu.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinden camiyi görmek ve ibadet etmek için gelen Mirza Telli de camiyi 7-8 yıldan bu yana ziyaret ederek vakit namazlarını burada kıldığını belirtti.
 
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ADANA (AA) - İBRAHİM ERİKAN - 
 
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