Hatay'ın Altınözü ilçesinde dağda topladıkları tohumlarla bahçelerine bir kekik türü olan zahter eken mahalle sakinleri, yetiştirdikleri ürünleri satarak gelir elde ediyor. Zahteriyle meşhur Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi Mahallesi'nde yaşayanlar, kahvaltıda salata olarak tüketilen, çay olarak içilebilen, salamurası yapılan, kurusu yemeklerin her türlüsünü süsleyen lezzetli ve şifa deposu zahter hasadını sürdürüyor.10 yıl öncesine kadar dağlarda kendiliğinden yetişen zahteri toplayarak kendi ihtiyaçlarını karşılayan mahalle sakinleri, ürünleri ticari olarak da değerlendiriyor.Dağda tohumlarını topladıkları zahterleri bahçelerine veya tarlalarına eken mahalleliler, sulamasından bakımına, toplamasından temizlenmesine kadar tüm zahmetini çektikleri üründen geçimini sağlıyor.Özellikle kadınlarının yetiştirdiği, erken saatte makasla "biçme yöntemi" ile toplanan, Doğu Akdeniz mutfaklarının vazgeçilmezi zahter, mahalle meydanındaki ambarda toplanıp tüccarlara hasat dönemine göre kilogramı 25 liraya kadar ulaşan fiyatlardan satılıyor.- "Müşteri sıkıntısı yaşamıyorlar"Kozkalesi Muhtarı Ersoy Çıldam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle nüfusunun bin 300 olduğunu ve hemen hemen her ailenin geçimini zahterle sağladığını anlattı.İlk başlarda kadınların kendi mutfakları için dağda zahter topladığını ve zamanla bunun bir ekmek kapısı olabileceğini düşünmeye başladıklarını ifade eden Çıldam, şunları söyledi:"Dağdan tohumunu aldık, geldik tarlamıza, bahçelerimize ektik. Şu anda mahalleli iyi para kazanıyor. Mahallede zahterle uğraşmayan aile yok. ilk hasat ettiğimizde kilogramı 25 liraydı. Şu anda da 6 lira." ifadesini kullandı.Mahallede günlük 2 veya 3 ton zahter toplandığını ve satışa hazır hale getirildiğini aktaran muhtar Çıldam, kooperatifleşmek istediklerini dile getirdi.- "Kazancı bol"Zahter ekimi ve ticareti yapan Mehmet Ali Yılmaz , ürünün yetiştirilmesinin zahmetli ama bir o kadar da kazançlı olduğunu vurgulayarak, "Devletten zahteri korumasını, tüccarların eline bırakmamasını istiyoruz. Bizim mahallede yetişen zahter Avrupa piyasasına gidecek bir üründür." dedi.Ev hanımı Gülay İnce, yılda 4 defa toplanan zahterin kazançlı olduğunu söyledi.Ürünün geçim kaynakları olduğunu belirten İnce, "Günde ortalama 35-40 kilogram topluyorum, ilk başta kilogramı 25 liradan satılıyordu şu anda 6-7 liraya kadar düştü, zahterin güzel olursa, çok ekersen, güzel para kazanırsın. Ben her yıl 5 dönüm ekip 10 bin lira kazanırım. " diye konuştu.Ganime Elmas da gecenin bir vakti uyanıp gün boyu zahter topladıklarını anlattı.Toplanan zahterleri akşam ıslak bezin arasına koyup muhafaza ettiklerini belirten Elmas, "Sabah da mahallenin meydanında satışımızı yaparız. Elimizde ürün hiç kalmaz, belli müşterilerimiz var. Ailecek geçim kaynağımız zahter, yılda ortalama 20-25 bin lira gelir elde ederiz." ifadesini kullandı.HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ -