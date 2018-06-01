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Parklarda ‘Huzur’ uygulaması

Parklarda ‘Huzur’ uygulaması
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  -Parklarda ‘Huzur’ uygulaması  
 
 Antalya’daki parklarda ‘Türkiye huzurlu parklar’ uygulaması gerçekleştirildi.   
  Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinesinde 81 ilde olduğu gibi Antalya’da ‘Türkiye huzurlu parklar’ uygulaması gerçekleştirildi. Tüm yurtta eş zamanlı yapılan uygulama, Antalya’da 16 parkta, 48 personel, 25 karma ekip ile denetim gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, 348 şahıs kontrol edilirken, kayıp olarak aranan 1 kişi bulundu. 49 araç kontrol edilirken, 0,25 gram eroin maddesi ele geçirildi. 
 
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İHA
                                         
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