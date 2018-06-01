Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa düşerek kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun'un cesedi 13'üncü günde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Manavgat'a bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde 18 Mayıs Cuma günü, turizm sektöründe çalışan babası İbrahim, annesi Zeynep, kardeşleri Ömer (2) ve 8 aylık Hira ile gittiği piknikte Manavgat Irmağı'na düşerek kaybolan 5 yaşındaki Samet Durmuş Vurkun, 6 gün boyunca Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Sualtı Arama Timi, sahil güvenlik, deniz polisi, AFAD ve İHH'nin de aralarında bulunduğu çeşitli kurumların ekipleri ve sualtı arama robotları tarafından arandı. Aramalarda küçük Samet'in izine rastlanmazken, ırmak üzerinde bulunan Oymapınar ve Manavgat barajlarından su tutuldu. Geçtiğimiz cuma günü ırmakta dalgıçlarla aramalar sonlandırılırken, ırmak kenarı ve denizde arama başlatıldı.Önceki gün Manavgat’a gelen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Vurkun ailesini ziyaret etti. Ziyarette ailenin çocuklarının yeniden aranması talebi üzerine Tuğgeneral Yıldız'ın talimatıyla dün JAK Sualtı Arama Timi ve deniz polisi ekipleri ırmakta arama yaptı. Bu sabah Konya, Muğla ve Antalya'dan gelen 15 kişilik deniz polisi su altı arama ekibiyle birlikte İHH tarafından yeniden arama yapıldı. Aramalar sonucunda Samet Durmuş Vurkun'un cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre aşağıda dalgıçlar tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine cumhuriyet savcısı ve Samet'in ailesi de geldi. Haberi alan anne-baba ve diğer yakınları olay yerine akın etti. Anne bir taraftan oğlunu bulanlara dua ederken oğlunu bir kez olsun görebilmek için jandarmalara yalvardı.İncelemenin ardından Samet'in cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.İHA