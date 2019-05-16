Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan (ayakta), pamukta prim desteğinin 80 kuruştan 1 liraya yükseltilmesini veya dönüm başına 500 kilograma kadar verilen desteğin 600-700 kilograma çıkarılmasını istediklerini söyledi. Doğan, kentteki ziraat odası başkanları ve yöneticileriyle odalarında basın toplantısı düzenledi.Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, pamukta prim desteğinin 80 kuruştan 1 liraya yükseltilmesini veya dönüm başına 500 kilograma kadar verilen desteğin 600-700 kilograma çıkarılmasını istediklerini söyledi.Doğan, kentteki ziraat odası başkanları ve yöneticileriyle odada düzenlediği basın toplantısında, pamuk ekim alanlarının son yıllarda düştüğünü belirtti.Önceki yıl, çiftçiye verilen 80 kuruşluk destekle pamuk ekim alanlarının yeniden artmaya başladığını ifade eden Doğan, "Adana'da, 270 bin dönüm olan ekim alanları 2017'de 320 bin dönüme, 2018'de ise 455 bin dönüme çıktı. Yani pamuğa destek verilince ekim alanları birden yüzde 70 arttı." diye konuştu.Doğan, çiftçinin yanında olunması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:"Pamuk ülkemiz için, dünya ticaretinde önemli bir konuma sahip. Pamuk, işlenmesiyle çırçır sanayisinin, lifiyle tekstil sektörünün, çekirdeğiyle yem ve yağ sanayisinin, lifteriyle de kağıt sektörünün ham maddesi konumundadır. Pamuk, ülkemiz için olmazsa olmazdır. Ülkemizde iki ürün ön planda, buğday ve pamuk. Buğday beslenmemiz için olmazsa olmaz, pamuk da iplik, dokuma, kumaş, konfeksiyondan dolayı. Diğer sektörlere de pamuk gittiği için katma değer yaratan bir üründür. Pamuk ekim alanları son yılda verilen destekle arttı. Çiftçimiz neden 2 yıldır pamuk ekim alanlarını artırdı? Buğday ve mısırdan fazla para kazanamayınca çiftçimiz hemen pamuğa yöneldi."Üretim maliyetlerinin artışına değinen Doğan, "Biz, pamuk destek priminin ya 80 kuruştan 1 liraya yükseltilmesini ya da dönüm başına verilen 500 kilograma kadar olan desteğin 600-700 kilograma çıkarılmasını istiyoruz. Çünkü çiftçimiz bilinçli. Şu anda son teknoloji aletleri kullanıyorlar. Pamuk veriminin şu anda en düşüğü 500 kilogram." ifadesini kullandı.ADANA (AA) -