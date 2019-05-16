Osmaniye'de, bir günlük temsili askerlik yapan engelli gençler yemin etti.Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende asker kıyafeti giyen 28 engelli genç, Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup askerlik yemini etti.İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tamer Bilacan, yaptığı konuşmada, temsili askerlik uygulamasının milletin, vatanına beslediği sevginin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Bu üniformayla bir gün süreyle de olsa bu şanlı ordunun birer ferdi olarak kutsal asker yeminine bağlı kalacağınıza inancımız tam. Sizleri bir gün de olsa aramızda görmekten çok mutluyuz." dedi.Engelliler adına konuşan Mehmet Çolakerol ise bir günlük de olsa asker olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı verenlere teşekkür etti.Terhis belgelerini alan engelliler, aileleri ve komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.OSMANİYE (AA) -