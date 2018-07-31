Olympos’un ateşi gibi ışığı da hiç sönmeyecek

Olympos’un ateşi gibi ışığı da hiç sönmeyecek
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Olympos’un ateşi gibi ışığı da hiç sönmeyecek   
  - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Olympos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Kumluca’nın Yazır Mahallesi’nde kesintisiz enerji için 2,5 milyon liralık yatırım yapıyor 
 
 - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.(AEDAŞ), Olympos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Kumluca’nın Yazır Mahallesi’nde kesintisiz enerji için 2,5 milyon liralık yatırım yapıyor. Bölgeye yeni dört trafo tesisi ve bir dağıtım merkezi kuran şirket, 250’den fazla ilave sokak aydınlatması tesis etmek üzere çalışma başlattı.   
  Türkiye turizminin başkenti Antalya, bu yıl ziyaretçi sayısında rekor üstüne rekor kırarken AEDAŞ bölgeye kesintisiz enerji sağlamak için yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Tarihi Olympos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi’nde elektrik dağıtım şebekesini yenileyen AEDAŞ, bölgeye 2,5 milyon liralık yatırım yapıyor. Bu çerçevede bölgeye yeni dört trafo tesisi ve bir dağıtım merkezi kuran şirket, 250’den fazla ilave sokak aydınlatması tesis edecek. Sadece Türkiye değil, dünya tarihinde önemli bir yeri olan Olympos’un hiç sönmeyen ateşi gibi bölgeye kesintisiz ve güvenli enerji sağlamak amaçlanıyor. 
  
  Yol kenarına alınıyor 
  AEDAŞ’ın bölgeye yapacağı toplam 2,5 milyon liralık yatırımının içinde trafo ve aydınlatmaların yanı sıra şebekenin tamamını yol kenarına almak da bulunuyor. Böylece yeni oluşan yaşam, tarım ve turizm alanlarına daha kaliteli ve güvenli enerji verilebilecek. Bu yatırımla birlikte bölgede bulunan eski elektrik dağıtım şebekelerinin tamamı, yerini modern, güvenli, kaliteli ve minimum kesintiyle hizmet eden bir şebekeye bırakacak. 
   
  Güvenli enerji 
  Yatırımla ilgili bilgi veren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Antalya gibi tarih ve doğal güzellikleri ile dünyayı kendine hayran bırakan bir bölgede elektrik dağıtım hizmeti vermekten gurur duyduklarını dile getirerek "Kentimize daha iyi hizmet vermek ve yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmak için yatırımlarımız sürüyor. Bu çerçevede bölgemiz için çok değerli olan Olympos Antik Kenti’nin de bulunduğu Yazır Mahallesi’ne özel bir yatırım programı hazırladık ve hızla uygulamaya başladık. Yazır Mahallesi, tarih ve kültür turizminin birleştiği, özel bir mahallemiz. Yapılan yenileme ve kapasite artış yatırımıyla elektrik dağıtım şebekesi yol kenarlarına alınarak daha güvenli ve arıza anında müdahalenin daha kolay olduğu bir şebekeye dönüşecek. Mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarıyla birlikte yazlık ve villa gibi yeni oluşan yaşam alanlarına da kaliteli ve güvenli enerji temin edilecek" dedi. 
 
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İHA                            
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