İmar Barışı ATSO’da anlatıldı

"Ekonomik yarışın alanı kentlerdir"

"Bu düzenleme, doğru planlama ve şehirleşmenin miladı olsun"

Kanun ile ilgili detaylar anlatıldı

- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 32’nci, 41’inci ve 43’üncü Meslek Komitelerinin öncülüğünde ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin sunumuyla ‘İmar Barışı’ konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu ve Zeki Erdoğan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Balcı, çok sayıda STK temsilcisi, bürokrat, sektör temsilcisi ve vatandaş katıldı.Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı’nın açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, imar barışını mevcut durumun tespiti ve önümüzdeki sürece dair çağdaş kentleşme vizyonunun ortaya konması için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi arzusunda olduğunu kaydetti.Konuşmasında, Dünyanın ve Türkiye’nin hızlı bir kentleşme süreci içerisinde bulunduğunu ifade eden Ayanoğlu, “Günümüzde artık ekonomik yarışın alanı kentlerdir. Kent, uygarlık demek olduğuna göre günümüzde çağdaş uygarlıktan çağdaş kentleşmeyi anlamak gerekmektedir. Türkiye’nin bugün doğru kentleşme yarışında çok da iyi bir noktada olduğunu söylememiz oldukça zordur” ifadelerini kullandı.İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerinin her zaman farklı olduğuna değinen ancak sergilenen inşaat odaklı yapılaşma sürecinin doğru planlama ve doğru kentleşme ile birlikte götürülemediğinin altını çizen Mustafa Ayanoğlu, “Ülkemizde kentleşme, toplum veya kent yararı odaklı değil maalesef birey yararı odaklı gelişti. Bu gerçek de beraberinde çarpık yapılaşmayı ve kentleşme sorunlarını getirdi. Planlamaya uymayan yapılaşma maalesef ülkemizin bir acı gerçeği haline geldi. İmar Barışı bu nedenle toplumda karşılığı olan, heyecan yaratan bir düzenleme oldu. Konu, bugün halen birçok platformda olumlu ve olumsuz yönleri ile tartışılmaktadır. Ben, İmar Barışı düzenlemesine mevcut durumu tespit ve önümüzdeki sürece dair çağdaş kentleşme vizyonunun ortaya konması için önemli bir fırsat olarak bakmak istiyorum. Umuyorum ki bu düzenleme doğru planlama ve şehirleşmenin miladı olsun.” dedi.ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu’nun ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Yüksek Mimar Ansu Yetiz Özden ‘İmar Barışı’nın Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından İmar Barışı’nın başvuru süreçleri ve süreçleriyle ilgili katılımcıları bilgilendiren Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, daha sonra davetlilerin sorularını yanıtladı. Toplantının sonunda ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ayanoğlu, katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay’a ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından yapılmış bir Antalya tablosu hediye etti.İHA