Okulda bayılan 6 yaşındaki Rümeysa, 5 aydır hastanede yaşam savaşı veriyor

Okulda bayılan 6 yaşındaki Rümeysa, 5 aydır hastanede yaşam savaşı veriyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Okulda bayılan 6 yaşındaki Rümeysa, 5 aydır hastanede yaşam savaşı veriyor 
  - Beyin sapındaki tümör patlayan minik Rümeysa'nın ailesi hayırseverlerin yardımını bekliyor 
 
) - Antalya’nın Alanya ilçesinde beyin sapında gelişen tümörün patlaması sonucu hastanede tedaviye alınan 6 yaşındaki kız, 5 aydır yaşam savaşı veriyor. Kızının yanından 1 dakika olsun ayrılmayan anne, iyileşmesi için dua okunmasını istedi. 
  Alanya'da yaşayan Hanife ve Mehmet Şahin çiftinin kızı Rümeysa Şahin, beyninde gelişen tümörden habersiz 6 yıl yaşadı. Eğitim gördüğü okulda geçtiğimiz Ocak ayında bir anda bayılıp yere düşen Rümeysa Şahin,  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Burada MR (Manyetik Rezonansı) çekilen Rümeysa'nın beyin sapındaki tümörün patladığı tespit edildi. Alanya ve Antalya'daki çeşitli hastanelerde bir süre tedavi gören Rümeysa'ya, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kemoterapi tedavisi uygulanmaya başlandı. 
 
  "Biraz süre geçtikten sonra tekrar fenalaştı" 
  Kızı Rümeysa Şahin’in okulla başlayarak yaklaşık bir buçuk ay eğitim gördüğünü aktaran anne Hanife Şahin, burada ciddi şekilde şiddetli baş ağrısı rahatsızlığı yaşadığını söyledi. Kızının beynindeki tümörün patlamasından dolayı okulda bayıldığını ifade eden anne Şahin, "Kızımın okulda bayılmasını öğretmenleri haber verdi. Bunun üzerine okula giderek kızımızı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine götürdük. Kızımı burada yoğun bakıma aldılar. Çekilen MR neticesinde beyin sapında tümör olduğunu öğrendik. Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edeceklerini söylediler. Daha sonra bu hastaneye geldik ve Rümeysa hemen yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım servisinde tümörün patlayan kısmını temizlediler. Bir süre sonra beynine şant takıldı. Şanttan sonra biraz iyileşme görüldü. Biraz süre geçtikten sonra tekrar fenalaştı" dedi. 
 
  "Kızımın iyileşmesi için dua okunmasını istiyorum" 
  Kızının durumunun ağırlaşması üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirdiklerini anlatan Hanife Şahin, her geçen gün durumunun kötüye gittiğini belirtti. 
  Şu ana kadar iki kez kemoterapi uygulandığını söyleyen Hanife Şahin, tedavilerinin devam ettiğini aktardı. Şahin, "Rümeysa 6 aydır hasta, 5 ayımız hastanede geçti. Sürekli başında kalıyoruz. Ağır durumu devam ediyor. Kızımın iyileşmesi için dua okunmasını istiyorum. Eşim Alanya'da ve diğer çocuğumuzla ilgileniyor. O çalışmak zorunda, ben çocuğumun başından ayrılamıyorum. Ayrılmamam da gerekiyor. Antalya Yardımlaşma Platformu üyeleri bize destek oluyor. Ziyaret ediyorlar, yardımlarını esirgemiyorlar. İhtiyaçlarımızı onların sayesinde alabiliyoruz. Maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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